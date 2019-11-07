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يوفنتوس يفتقد خدمات رونالدو أمام الميلان 

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محمد حسين 0 تبليغ

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الخميس 7 نوفمبر 2019

نشرت صحيفة "كورييري ديللو سبورت" الإيطالية، بأن يوفنتوس قد يخوض مباراة ميلان بدون البرتغالى بسبب معاناته من إصابة طفيفة فى الفخذ. 

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وأكد ماوريسيو ساري مدرب يوفنتوس، قد برر استبداله لرونالدو في مباراة الأمس، ضد لوكوموتيف موسكو بالتأكيد على أن اللاعب كان يشعر بإجهاد بدني وهو نفس السبب الذي جعل رونالدو يخرج من الملعب غاضباً.

ومن المتوقع أن يحتاج رونالدو إلى بعض الوقت لتفادي آثار هذه الإصابة وذلك قبل 3 أيام من مباراة ميلان.

ويحتل يوفنتوس صدارة الدوري الايطالي برصيد ٢٩نقطة بفارق نقطة واحدة عن اقرب منافسيه انتر ميلان الذي يحتل المركز الثاني برصيد ٢٨ نقطة

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