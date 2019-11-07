شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجآت في قائمة منتخب إنجلترا إستعداداً لتصفيات يورو 2020 والان مع التفاصيل

الخميس 7 نوفمبر 2019 اعلن المدير الفني الإنجليزي "جاريث ساوثجيت" المدير الفني للمنتخب الإنجليزي عن قائمة منتخب بلاده إستعداداً لمواجهتي كوسوفو والجبل الأسود في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية 2020.

وعاد للقائمة نجم ليفربول أليكس أوكسليد تشامبرلين بعد تألقه في بطولة دوري الأبطال، كما عاد نجم تشيلسي الشاب كالوم هودسون أودوي. وإنضم نجم ليستر سيتي "جيمس ماديسون" للقائمة، رغم الواقعة التي إفتعلها قبل مباراة التشيك الماضية حين إدعى المرض وشوهد بعد ذلك في أحد الملاهي الليلية. وجاءت القائمة كالتالي: Advertisements حراسة المرمى: هيتون - بيكفورد - بوبي خط الدفاع: أرنولد - تشيلويل - جوميز - ماجواير- مينجز - روز- ستونز - تريبير. خط الوسط: باركلي - ديلف - هيندرسون - مونت - تشامبرلين - رايس - وينكس خط الهجوم: أبراهام - كين - ويلسون - سترلينج - هودسون أودوي - سانشو. وتواجه إنجلترا الجبل الأسود يوم 14 نوفمبر بملعب ويمبلي وكوسوفو يوم 17 نوفمبر بملعب "فاضل فوكري" بكوسوفو في الجولتين التاسعة والعاشرة في المجموعة الأولى من التصفيات. وتتصدر إنجلترا المجموعة برصيد 12 نقطة يليها التشيك برصيد 12 نقطة ثم كوسوفو برصيد 11 نقطة.

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