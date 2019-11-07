انت الان تتابع مدرب ليفربول يبدي إصرارا على الفوز في مواجهة مانشستر سيتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أبدى يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول حماسا شديدا وإصرارا على الفوز في المباراة المقررة أمام مانشستر سيتي مساء الأحد في المرحلة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وقال كلوب إن الفريق سينعزل عن كل الضوضاء المحيطة بالمباراة المرتقبة، وسيوجه تركيزه بالكامل إلى تقديم ما هو ضروري لتحقيق الفوز.
وستكون المباراة هي الأولى في الموسم الحالي بين ليفربول متصدر الدوري برصيد 31 ومانشستر سيتي حامل اللقب والذي يحتل المركز الثاني برصيد 25 نقطة.
ويرى كلوب أن إثارة المواجهة تتخطى التركيز على دورها في رسم ملامح المنافسة في الفترة المتبقية من الموسم الحالي.
وقال كلوب إنه سيقود الفريق في المباراة بهدف الفوز وسيقدم كل ما لديه من أجل ذلك.
وأضاف في تصريحات نشرها نادي ليفربول بموقعه على الإنترنت "بالنسبة لنا كفريق، علينا أن نستعد لمباراة كهذه بفعل الخطوات المناسبة مرارا وتكرارا."
وتابع "نحن نرغب في الفوز وسنقدم كل المحاولات من أجل ذلك، وهو أمر صعب. بعدها سنرى كيف سيكون الوضع وكيف يمكننا استغلاله."
وتجدر الإشارة إلى أن ليفربول لم يتلق سوى هزيمة واحدة في الدوري الإنجليزي طوال الموسم الماضي، وكانت أمام مانشستر سيتي الذي فاز على ليفربول 2 / 1 في كانون ثان/يناير.
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