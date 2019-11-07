شكرا لقرائتكم خبر عن البدري يعلن تشكيل المنتخب لمباراة ليبيريا الودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، عن تشكيل الفراعنة في مواجهة ليبيريا وديًا، اليوم، والمقامة على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن الاستعدادات لخوض تصفيات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 المقرر إقامتها في الكاميرون. وجاء تشكيل منتخب مصر أمام ليبيريا على النحو التالي: Advertisements حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: رامي ربيعة- أحمد فتحي- محمود علاء- محمود وحيد. خط الوسط: مجدي أفشة- طارق حامد- حسين الشحات- أحمد سيد زيزو- عمرو السولية. خط الهجوم: أحمد جمعة.

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