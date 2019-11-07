شكرا لقرائتكم درويش: إستاد القاهرة جاهز لحفل افتتاح بطولة أفريقيا تحت 23 سنة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل Advertisements وتابع درويش : "وفرنا كافة التجهيزات داخل الاستاد لخروج الافتتاح بشكل يليق بتاريخ مصر، وخاصة أن هذا الحدث سيلقى اهتماما كبيرا من جميع وسائل الإعلام المحلية والخارجية". يذكر أن بطولة أفريقيا يشارك فيها 8 منتخبات بواقع أربعة منتخبات مقسمين على مجموعتين ويقع المنتخب المصرى الأوليمبى فى المجموعة الأولى بجانب مالى والكاميرون وغانا والمجموعة الثانية تضم كوت ديفوار ونيجيريا وجنوب أفريقيا وزامبيا ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى مباشرة إلى أولمبياد طوكيو 2020 .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر درويش: إستاد القاهرة جاهز لحفل افتتاح بطولة أفريقيا تحت 23 سنة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.