شكرا لقرائتكم كاف يلقي الضوء على كابتن مصر رمضان صبحي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

ونشر الكاف تقريرا عبر موقعه الرسمي، يُطالب فيه الجماهير بمتابعة مجموعة من اللاعبين أثناء البطولة، وعلى رأسهم، رمضان صبحي جناح هيديرسفيلد الإنجليزي والمُعار للأهلي.

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وأشار الكاف في تقريره إلى النجاحات التي حققها رمضان صبحي في مسيرته مع المنتخبات الوطنية، حيث شارك مع المنتخب الأول في كأس الأمم الأفريقية ٢٠١٧ بالجابون، وكأس العالم ٢٠١٨ بروسيا.

أوصى الكاف في تقريره بمتابعة مجموعة أخرى من اللاعبين وهم:- علي ماليه (مالي) وإيريك أيوك (الكاميرون) وأوسو كوابينا (غانا) وكيليتشي نواكالي (نيچيريا) وكريستيان كواميه (كوت ديفوار) ولوثر سينج (جنوب أفريقيا) وباتسون داكا (زامبيا).