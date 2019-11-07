شكرا لقرائتكم أحمد عادل عبد المنعم يخضع للأشعة بعد اصابته بشد الأمامية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خضع أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمي مصر للمقاصة لأشعة بعد اصابته في المباراة الودية التي خاضها فريقه أمس امام الإنتاج الحربي وانتهت بخسارة المقاصة بنتيجة 6/2 في اطار استعدادات الفريقين لاستئناف الدوري عقب فترة التوقف الحالية.

وأثبتت الأشعة تعرض الحارس لشد في العضلة الامامية يخضع بسببه لبرنامج علاجي وتأهيل لمدة 3 أيام علي أن يعود للتدريبات الجماعية يوم الأثنين المقبل، في معسكر الفريق بالاسماعيلية.

ويدخل فريق المقاصة في معسكر مغلق بالإسماعيلية يوم الاثنين المقبل يتخلله 3 مباريات ودية امام كل من اسوان والمصري والإسماعيلي.