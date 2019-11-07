شكرا لقرائتكم أحمد عادل عبد المنعم يخضع للأشعة بعد اصابته بشد الأمامية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأثبتت الأشعة تعرض الحارس لشد في العضلة الامامية يخضع بسببه لبرنامج علاجي وتأهيل لمدة 3 أيام علي أن يعود للتدريبات الجماعية يوم الأثنين المقبل، في معسكر الفريق بالاسماعيلية.
ويدخل فريق المقاصة في معسكر مغلق بالإسماعيلية يوم الاثنين المقبل يتخلله 3 مباريات ودية امام كل من اسوان والمصري والإسماعيلي.
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