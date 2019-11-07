شكرا لقرائتكم إصابة طاهر طاهر بمزق فى الخلفية وكشف طبى لتحديد مشاركته بأمم أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعرض طاهر محمد طاهر مهاجم المنتخب الأوليمبي، لإصابة بمزق في العضلة الخلفية قبل انضمامه لمعسكر المنتخب الأوليمبى وتم تجهيزه من قبل الجهاز الفني بقيادة شوقى غريب، وتم وضع برنامج خاص به ولكن هناك تخوف من عودة الإصابة للاعب فى أي من المباريات المقبلة وهو ما سيتم حسمه فى مران اليوم وإمكانية استدعاء لاعب بديل له والأقرب هو محمد صادق أو أحمد حمدي، خاصة أن اللوائح تنص للمنتخبات على استبدال اللاعب المصاب قبل 24 ساعة من انطلاقة البطولة.

يخضع طاهر محمد طاهر مهاجم المنتخب الأوليمبي،لكشف طبي أخير فى مران الفراعنة اليوم باستاد بتروسبورت للحكم على إصابته وإمكانية المشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

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وتنطلق البطولة الأفريقية، غدا، بمواجهة مصر ومالي في السابعة مساء على استاد القاهرة الدولي.

ويقع المنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب، في المجموعة الأولى مع منتخبات غانا والكاميرون ومالي، فيما تضم المجموعة الثانية جنوب أفريقيا وكوت ديفوار وزامبيا ونيجيريا، ويلتقي منتخب غانا مع الكاميرون في العاشرة مساء الغد.