شكرا لقرائتكم لجنة تخطيط الأهلى تجتمع برينيه فايلر عقب عودته من سويسرا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كان فايلر قد سافر إلى مسقط رأسه اليوم من أجل قضاء عدة ايام هناك مُستغلاً فترة الراحة التى حصل عليها الفريق حالياً على خلفية توقف الدوري حيث عاد الاهلي للقاهرة أمس بعد إنتهاء معسكر الأمارات ويعود الفريق للتدريبات يوم 11 نوفمبر الجاري. وقرر مجلس القلعة الحمراء مؤخراً تعيين محسن صالح نجم الأهلي السابق رئيساً للجنة التخطيط بالنادي بعد إستقالة الدكتور طه أسماعيل بسبب إرتباطه بالعمل الإعلامي لتحليل المباريات بإحدى الفضائيات. Advertisements وترغب لجنة التخطيط برئيسها الجديد في عقد جلسة خاصة مع فايلر من أجل مناقشة عدة أمور فنية تتعلق بالفريق. وتتوقف بطولة الدوري حالياً بسبب إرتباطات المنتخبين الأول والأولمبي بمباريات رسمية خلال نوفمبر الجاري وتعود المسابقة للأستئناف يوم 25 الجاري بمواجهة الاهلي مع الجونة.

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