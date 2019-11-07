شكرا لقرائتكم خضوع هوغو لوريس لعملية في مرفقه الأيسر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - خضع الفرنسي الدولي هوغو لوريس حارس مرمى توتنهام الإنجليزي لجراحة في المرفق الأيسر، ومن المتوقع أن يستمر غيابه حتى مطلع العام المقبل.

وذكر توتنهام في بيانه "تم الاستقرار على الجراحة بعد استشارة الاخصائيين، حيث أن حالة مرفقه لم تكن جيدة، قائد فريقنا يبقى في طريقه للعودة إلى التدريبات في مطلع العام الجديد".

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وتم نقل لوريس في الخامس من أكتوبر الماضي إلى المستشفى للاشتباه في إصابته بكسر في الذراع خلال مشاركته في مباراة الفريق أمام برايتون ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم

وسقط لوريس قائد المنتخب الفرنسي، والمتوج معه بلقب كأس العالم، مرتكزا على ذراعه الأيسر لدى تلقي شباكه الهدف الأول من جانب فريق برايتون ولم يستطع مواصلة اللعب وخرج على الفور خلال المباراة.

واحتاج لوريس، 32 عاما، للتنفس الاصطناعي كما جرى منحه مورفين للمساعدة في تخفيف ألام الإصابة قبل نقله للمستشفى.