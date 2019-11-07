شكرا لقرائتكم الكوري سون يشكر جماهير توتنهام على دعمه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - توجه الكوري الجنوبي، سون هيونغ مين، مهاجم توتنهام الإنجليزي، بالشكر للجماهير على دعمها له بعد تورطه في إصابة البرتغالي أندري غوميش لاعب وسط إيفرتون بكسر في الكاحل في مباراة الفريقين الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل سون هدفين ليقود توتنهام لاكتساح ريد ستار بلغراد الصربي 4 - صفر يوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.

وقال اللاعب الكوري في تصريحات تلفزيونية "لقد كانت أياما صعبة حقا، لقد اكتشفت كم أنا محظوظ من خلال كل الدعم الذي تلقيته من الجماهير ومن زملائي".

وختم بالقول "يمكنني القول إنني آسف حقاً على هذه الواقعة وهذا الموقف ولكني علي أن أركز مع الفريق وأن أواصل الانطلاق".

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وترك سون المباراة وهو يبكي بعد عرقلته لغوميش، والتي نتج عنها إصابة لاعب إيفرتون بكسر في الكاحل الأيمن خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين يوم الأحد الماضي وانتهت بالتعادل 1 - 1.

وحصل سون في الأساس على البطاقة الصفراء والتي تغيرت بعد ذلك إلى حمراء، حيث وصفت الرابطة الواقعة بأنها "تهدد سلامة لاعب".

وطعن توتنهام على قرار طرد اللاعب الكوري الجنوبي الدولي، الذي كان يواجه عقوبة الغياب ثلاث مباريات، وذكر الاتحاد الإنجليزي في بيانه أن اللجنة التنظيمية المستقلة أيدت وصف القرار بـ"الطرد التعسفي".

وخرج غوميش من المستشفى يوم الثلاثاء، بعد 24 ساعة من إجرائه الجراحة.