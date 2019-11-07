ليفركوزن يستبعد انتقال الموهوب هافيرتز في يناير

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جدة - بواسطة طلال الحمود - نفى سيمون رولفس مدير الكرة بنادي باير ليفركوزن الألماني إمكانية رحيل نجم الفريق كاي هافرتز في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وعلق رولفس على التكهنات المثارة بشأن اقتراب هافرتز من الرحيل إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، وقال لصحيفة "بيلد" اليوم الخميس "هذا الأمر غير مطروح تماماً".
وأكد رولفس أن هافرتز مرتبط بعقد مع ليفركوزن حتى 2022 ولا يوجد أي مجال لرحيله حالياً.
وألمح فيرناندو كارو الرئيس التنفيذي لباير ليفركوزن في وقت سابق إلى إمكانية رحيل هافرتز الصيف المقبل.
وأعرب كارو عن أمله في تخطي صفقة بيع هافرتز حاجز الـ100 مليون يورو.
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