شكرا لقرائتكم طعن مشجعين لفريق سلتيك قبل مواجهة لاتسيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ذكرت وسائل الإعلام الإيطالية أن مشجعين لفريق سلتيك الاسكتلندي تعرضا لجروح بسيطة في الساق في وقت متأخر من يوم الأربعاء بعدما تعرضا للطعن في روما قبل المباراة التي تجمع سيلتك بلاتسيو في الدوري الأوروبي لكرة القدم، في وقت لاحق من اليوم.

وأفادت التقارير يوم الخميس بأن الاعتداء حدث خارج حانة في وسط المدينة خلال مواجهة بين جماهير الفريقين.

وذكر أن الضحيتين اسكتلندي وألماني، حيث تعرضا لجراح بسكاكين صغيرة وتم نقلهما للمستشفى.

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وقامت السلطات بتعزيز الاجراءات الأمنية في مطار (فيوميتشينو) ، وفي وسط المدينة وحول الملعب الأولمبي، حيث يتوقع وصول تسعة آلاف مشجع لسيلتيك في وقت لاحق من اليوم الخميس.

وقرر الاتحاد الأوروبي غلقاً جزئياً للملعب، بعدما قامت جماهير الفريق المضيف بأداء التحية الفاشية خلال المباراة مع رين يوم 3 أكتوبر.

ويقوم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم حاليا بالتحقيق في مزاعم الهتافات المهينة من جماهير الفريقين خلال المباراة التي جمعتهما يوم 24 أكتوبر الماضي في اسكتلندا، عندما فاز فريق سلتيك 3 - 1.

ويتصدر سلتيك المجموعة الخامسة برصيد سبع نقاط، فيما يحتل كلوج المركز الثاني برصيد ست نقاط، فيما يحتل لاتسيو المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، وذلك بعد مرور ثلاث جولات من المسابقة.