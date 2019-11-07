نيس وبوردو لمواصلة الصحوة في الدوري الفرنسي









اسماء السيد - يسعى كل من نيس وضيفه بوردو إلى مواصلة الصحوة عندما يلتقيان الجمعة في افتتاح المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

واستعاد نيس نغمة الانتصارات في المرحلة الماضية بفوزه على ضيفه رينس 2-صفر وحرمه من انتزاع الوصافة، وكان فوزه الخامس هذا الموسم والأول بعد تعادل وأربع هزائم بينها ثلاث متتالية، فصعد إلى المركز الثالث عشر.

ويلعب نيس بقيادة مدربه الدولي السابق باتريك فييرا، المباراة الثانية تواليا على أرضه وعينه على النقاط الثلاث للابتعاد عن المراكز المؤدية إلى الدرجة الثانية.

وطالب فييرا لاعبيه بضرورة مواصلة التحسن لتحقيق نتائج أفضل، وقال "كنا مطالبين بالفوز ضد رينس بغض النظر عن الطريقة وهو ما حققناه، لكن المباراة أظهرت الكثير من الأمور التي يجب تحسينها".

وأضاف "يجب الأخذ في الاعتبار وضعيتنا الصعبة التي كنا نعيشها. كنا بحاجة إلى الفوز وإلى استعادة الثقة. الآن نحن بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد للانتظام في المستوى وتحقيق الانتصارات المتتالية. يجب أن نلعب بشكل أفضل وأن نكون أكثر خطورة هجوميا وأكثر صلابة دفاعيا من أجل ذلك".

وتلقى نيس دفعة معنوية بتعافي نجمه الدولي الجزائري آدم وناس المنتقل إلى صفوفه هذا الصيف من نابولي الإيطالي.

وغاب وناس عن صفوف نيس منذ مباراة الدربي أمام موناكو في 24 أيلول/سبتمبر الماضي بسبب إصابة في الركبة، لكنه عاد على الأسبوع إلى التدريبات وبات جاهزا لخوض مباراة الغد بحسب فييرا على غرار المهاجم الواعد ستانلي نسوكي، المنضم من باريس سان جرمان هذا الصيف أيضا، والذي ابتعد عن الملاعب منذ أواخر أيلول/سبتمبر بسبب إصابة في عضلات البطن.

من جهته، أوقف بوردو خسارتين متتاليتين بالفوز على ضيفه نانت 2-صفر وتسبب في تراجعه من المركز الثاني إلى الثالث.

وحقق بوردو بقيادة مدربه البرتغالي باولو سوزا، خمسة انتصارات حتى الآن وضعته في المركز السادس، ويحاول العودة بالنقاط الثلاث لانتزاع المركز الثاني ولو مؤقتا وتشديد الخناق على أنجيه الثاني والذي تنتظره مواجهة صعبة ضد مضيفه رينس السابع السبت.

وتشهد المرحلة قمة ساخنة الأحد بين مرسيليا الرابع وليون العاشر، وكلاهما يبحث عن تأكيد صحوته بعدما عوض مرسيليا خسارته المذلة امام باريس سان جرمان صفر-4 في "لو كلاسيك" بفوز ولا تختلف حال مرسيليا الرابع عن نيس وبوردو حيث يسعى الى فوزه الثاني تواليا عندما ثمين على ليل 2-1، فيما أعاد المدرب رودي غارسيا ليون إلى السكة الصحيحة بثلاثة انتصارات في أربع مباريات في مختلف المسابقات بعدما خلف البرازيلي سيليفينيو.

ويحل باريس سان جرمان حامل اللقب ضيفا ثقيلا على مضيفه بريست في مباراة يرصد فيها نادي العاصمة استعادة التوازن محليا عقب الخسارة المفاجئة أمام مضيفه ديجون 1-2 في المرحلة الماضية.

ويدخل رجال المدرب الألماني توماس توخل المباراة بمعنويات عالية عقب التأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا بالفوز على كلوب بروج البلجيكي 1-صفر الأربعاء.

وهنا البرنامج (بتوقيت غرينيتش):

Advertisements

الجمعة:

(20:45) نيس - بوردو

السبت:

(17:30) بريست - باريس سان جرمان

(20:00) رينس - انجيه

موناكو - ديجون

ستراسبورغ - نيم

ليل - متز

الأحد:

(15:00) رين - اميان

(17:00) نانت - سانت اتيان

مونبلييه - تولوز

(21:00) مرسيليا - ليون