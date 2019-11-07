ماني يرد بسخرية على اتهامات غوارديولا بـ"الغطس"









اسماء السيد - مازح السنغالي ساديو مانيه مهاجم ليفربول متصدر الدولي الإنكليزي لكرة القدم انه لن يغير اسلوبه في قمة مانشستر سيتي المنتظرة الأحد، برغم اتهامه من مدرب الاخير الاسباني بيب غوارديولا بتعمد السقوط داخل منطقة الجزاء.

ونال مانيه بطاقة صفراء السبت ضد أستون فيلا في الدوري، لما اعتبره الحكم سقوطا متعمدا في المنطقة للحصول على ركلة جزاء، قبل أن يصنع تمريرة حاسمة ويسجل هدفا متأخرا مكّن فريقه من قلب تأخره الى فوز بنتيجة 2-1.

وأتاح ذلك لليفربول الحفاظ على فارق النقاط الست الذي يفصله عن سيتي بطل الموسمين الماضيين، بعد فوز الأخير بصعوبة أيضا بالنتيجة ذاتها على ساوثمبتون، قبل مباراتهما المرتقبة في المرحلة الثانية عشرة.

ودافع الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول عن لاعبه في وجه اتهامات غوارديولا "لست واثقا ما اذا كان (غوارديولا) يتحدث عن ساديو أو عنا بشكل عام (...) لم أسمع اسم ساديو، ولا أدري كيف يمكننا أن نعرف بهذه السرعة كيف جرى حدث ما في المباراة".

وتابع "كل ما يمكنني قوله هو أن ساديو لا يتعمد السقوط. حصلت حالة في مباراة أستون فيلا تخللها احتكاك سقط من بعده أرضا. ربما لم تكن ركلة جزاء، لكن كان ثمة احتكاك، وهو لم يقم بعرقلة نفسه بقدمه".

وبعد مشاركته بفوز فريقه على غنك البلجيكي 2-1 في دوري ابطال اوروبا الثلاثاء، رأى مانيه باسلوب ساخر ان لديه الحق بالسقوط اذا تعرض لعرقلة "إذا كانت ركلة جزاء، بالطبع سأغطس".

وأضاف "اذا كانت الغطسة ستمنحني ركلة جزاء سأقوم بها. لما لا؟ لكن ما قاله يورغن صحيح. انا لا اغطس".

وتابع الهداف المميز "حصل لمس بالطبع (ضد استون فيلا). ربما لم تكن ركلة جزاء ولم يمنحها، ورفع بوجهي البطاقة الصفراء. شخصيا لا مشكلة لدي مع هذا الامر".

واردف مانيه الذي يشكل ثلاثيا رهيبا مع المصري محمد صلاح والبرازيلي روبرتو فيرمينو "لن يغير هذا الامر طريقة لعبي وكيفية القيام بعملي".

واعتُبر انتقاد غوارديولا ضمن المناوشات الذهنية بين الطرفين قبل موقعة ملعب "انفيلد"، وهو امر اعتبره مانيه "ذكيا بعض الشيء" لجذب انتباه الحكام.

ووصف المهاجم الدولي المباراة قائلا "أعتقد انها من اكبر الاختبارات. لكن بالنسبة لي لا اعتبر سيتي فقط (صعبا)، لانه ضد استون فيلا شاهدتم مدى صعوبة المباراة وضد ليستر سيتي ايضا".

ويحقق ليفربول، اللاهث وراء اللقب منذ 1990، موسما رائعا اذ يملك 31 نقطة من اصل 33 ممكنة، بتعادله مرة يتيمة مع مضيفه مانشستر يونايتد، فيما يتخلف عنه سيتي بست نقاط بسبب خسارتين غير متوقعتين ضد نوريتش سيتي وولفرهامبتون.

ويحوم الشك حول مشاركة حارس سيتي البرازيلي ايدرسون بعد اصابته ضد اتالانتا الايطالي الاربعاء في دوري الابطال في مباراة انتهت بالتعادل 1-1. ودخل بدلا منه التشيلي كلاوديو برافو الذي طرد بدوره في الدقائق العشر الاخيرة، ليكمل زميله المدافع كايل ووكر المباراة بين الخشبات بعدما أشركه غوارديولا مكان الجزائر رياض محرز لغياب حارس مرمى ثالث في التشكيلة.

وقال غوراديولا "هذه مشكلة عضلية. كان هناك مخاطرة لتركه لانه شعر بها في نهاية الشوط الاول. لا نعرف (اذا كان قادرا على المشاركة ضد ليفربول)".

ويغيب عن سيتي المدافعان الفرنسي ايمريك لابورت والاوكراني اولكسندر زينتشنكو، فيما يعاني صانع اللعب الاسباني دافيد سيلفا من مشكلة عضلية بفخذه.

وبحال سقوط "سيتيزنز" في ليفربول، ستكون الفرصة متاحة لمفاجأتي الموسم ليستر سيتي وتشلسي بتسلق الترتيب وحصد مركز الوصافة، اذ يبخلفان بفارق نقطتين عن سيتي.

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ويستقبل ليستر سيتي السبت ارسنال الذي حقق تعادلا مخيبا مع فيتوريا البرتغالي 1-1 الاربعاء في الدوري الاوروبي وتراجع في ترتيب البريميرليغ الى المركز الخامس لعدم فوزه في آخر ثلاث مباريات.

أما تشلسي صاحب خمسة انتصارات رائعة متتالية، فيستقبل كريستال بالاس التاسع بعد مباراة مجنونة مع اياكس امستردام الهولندي الثلاثاء في دوري الابطال. تخلف لاعبو المدرب فرانك لامبارد 1-4 على ارضهم، لكن طرد لاعبين من اياكس منحهم فرصة التعادل 4-4.

وتتركز الانظار مجددا على مانشستر يونايتد، حامل الرقم القياسي بعدد مرات احراز اللقب (20)، الذي تراجع الى المركز العاشر المخيب، لعدم فوزه سوى مرة واحدة في آخر 6 مباريات. ويستقبل لاعبو المدرب النروجي اولي غونار سولسكاير برايتون الثامن والفائز ثلاث مرات في آخر اربع مباريات.

في ما يلي البرنامج (توقيت غرينيتش)

الجمعة:

(20:00) نوريتش - واتفورد

السبت:

(12:30) تشلسي - كريستال بالاس

(15:00) ساوثمبتون - إيفرتون

توتنهام - شيفيلد يونايتد

بيرنلي - وست هام

نيوكاسل - بورنموث

(17:30) ليستر سيتي - أرسنال

الأحد:

(14:00) مانشستر يونايتد - برايتون

ولفرهامبتون - أستون فيلا

(16:30) ليفربول - مانشستر سيتي