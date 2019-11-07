هوفنهايم للانقضاض على الوصافة قبل "الكلاسيكر"









اسماء السيد - يمني هوفنهايم النفس بمواصلة انتفاضته والانقضاض على المركز الثاني عندما يحل ضيفا على كولن الجمعة في افتتاح المرحلة الحادية عشرة من من بطولة ألمانيا لكرة القدم التي تشهد "الكلاسيكر" بين بايرن ميونيخ حامل اللقب ووصيفه ضيفه بوروسيا دورتموند السبت.

وعاد هوفنهايم بقوة في الآونة الأخيرة وحقق أربعة انتصارات متتالية على حساب فرق من العيار الثقيل، فاستهلها بالفوز على بايرن ميونيخ بطل الأعوام السبعة الأخيرة في عقر داره "أليانز أرينا" 2-1 ملحقا الخسارة الأولى هذا الموسم، تلاها فوزه على ضيفه شالكه بثنائية نظيفة، قبل أن يعود بفوز غال من العاصمة على حساب هرتا برلين 3-2، ثم أضاف بادربورن إلى قائمة ضحاياه بالفوز عليه 3-صفر يوم الجمعة الماضي في افتتاح المرحلة العاشرة.

وتخلص هوفنهايم من المركز السابع عشر قبل الأخير وارتقى إلى التاسع برصيد 17 نقطة بفارق خمس نقاط خلف بوروسيا مونشنغلادباخ المتصدر ونقطتين خلف بوروسيا دورتموند، وواحدة خلف الرباعي لايبزيغ وبايرن ميونيخ وفرايبورغ وشالكه.

في المقابل، يعاني كولن في المركز السابع عشر قبل الأخير بفوزين وتعادل وسبع هزائم بينها خمس في المباريات السبع الأخيرة.

وتتجه الأنظار السبت إلى "كلاسيكر" بايرن ميونيخ وضيفه بوروسيا دورتموند على ملعب "أليانز أرينا" في ميونيخ.

وتكتسي المباراة أهمية كبيرة بالنسبة للفريقين خصوصا النادي البافاري الذي مني بخسارة مذلة أمام مضيفه إينتراخت فرانكفورت 1-5 السبت الماضي أدت إلى إقالة مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش وتعيين مساعده هانز فليك مكانه مؤقتا بانتظار التعاقد مع مدرب جديد.

ونجح فليك في مهمته الأولى على رأس الإدارة الفنية للنادي البافاري بقيادته الى الفوز على ضيفه أولمبياكوس اليوناني 2-صفر الأربعاء في الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال أوروبا وبالتالي تأهله إلى ثمن النهائي، بيد أنه تنتظره قمة ساخنة أمام دورتموند المنتشي بدوره بعودته إلى سكة الانتصارات المحلية بفوزه الكبير على ضيفه فولفسبورغ بثلاثية نظيفة خولته وصافة البوندسليغا، و"الريمونتادا" الرائعة أمام إنتر ميلان الإيطالي الثلاثاء في المسابقة القارية العريقة، عندما قلب تخلفه بثنائية نظيفة في الشوط الأول إلى فوز بالثلاثة بينها ثنائية للمدافع الدولي المغربي أشرف حكيمي.

ويأمل بوروسيا مونشنغلادباخ المتصدر في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز الثالث على التوالي والثامن هذا الموسم عندما يستقبل فيردر بريمن من أجل الاستمرار في الريادة في سعيه إلى الظفر بلقب الدوري للمرة الأولى منذ 1977 والسادسة في تاريخه.

وسيحاول بوروسيا مونشنغلادباخ استغلال معاناة فيردر بريمن الذي لم يفز في مبارياته الست الأخيرة (خسارة و5 تعادلات متتالية).

ويخوض كل من لايبزيغ وشالكه اختبارا سهلا، الأول أمام مضيفه هرتا برلين الحادي عشر، والثاني أمام ضيفه فورتونا دوسلدورف الثالث عشر، فيما تنتظر شريكهما فرايبورغ مواجهة قوية أمام إينتراخت فرانكفورت السابع.

وهنا البرنامج (توقيت غرينيتش):

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الجمعة:

(19:30) كولن - هوفنهايم

السبت:

(14:30) هرتا برلين - لايبزيغ

شالكه - فورتونا دوسلدورف

بادربورن - اوغسبورغ

ماينتس - أونيون برلين

(17:30) بايرن ميونيخ - بوروسيا دورتموند

الأحد:

(12:30) بوروسيا مونشنغلادباخ - فيردر بريمن

(14:30) فولفسبورغ - باير ليفركوزن

(17:00) فرايبورغ - اينتراخت فرانكفورت