ريال سوسييداد يسعى للانفراد بصدارة الدوري الإسباني









اسماء السيد - يملك ريال سوسييداد فرصة الانفراد بالصدارة مؤقتا عندما يستضيف ليغانيس الجمعة في افتتاح المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وكان ريال سوسييداد المستفيد الأكبر من المرحلة الماضية كونه الفريق الوحيد الذي استفاد من الخسارة المفاجئة لبرشلونة حامل اللقب أمام مضيفه ليفانتي 1-3، ولحق به إلى الصدارة، وذلك بفوزه على مضيفه غرناطة 2-1.

ويتخلف ريال سوسييداد بفارق الأهداف خلف برشلونة وغريمه التقليدي ريال مدريد الذي كان سقط في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه ريال بيتيس.

ويأمل ريال سوسييداد في استغلال عاملي الأرض والجمهور ومعاناة ليغانيس صاحب المركز الأخير بفوز واحد وتعادلين، من أجل تحقيق فوزه الثاني تواليا والرابع في المباريات الخمس الأخيرة والضغط على برشلونة وريال مدريد اللذين يلعبان السبت، الأول سيستضيف سلتا فيغو الثامن عشر، ويحل الثاني ضيفا على إيبار الرابع عشر.

ويخوض ليغانيس مباراته الأولى بقيادة مدربه الجديد المكسيكي خافيير أغيري (60 عاما) الذي عين خلفا للأرجنتيني ماوريسيو بيليغرينو المقال من منصبه في تشرين الأول/أكتوبر الماضي على خلفية النتائج السيئة.

وسيعود أغيري الذي أقيل قبل أشهر من منصبه مدربا للمنتخب المصري، الى الدوري الإسباني حيث سبق له الإشراف على أندية عدة منها أتلتيكو مدريد (2006-2009) واسبانيول (2012-2014).

وأشرف أغيري على قيادة منتخب الفراعنة في كأس الأمم الإفريقية 2019 التي استضافها على أرضه في حزيران/يونيو وتموز/يوليو، قبل أن يقال على خلفية الخروج المفاجئ من الدور ثمن النهائي أمام جنوب إفريقيا (صفر-1)، والذي أدى أيضا الى استقالة رئيس الاتحاد هاني أبو ريدة.

وستكون المهمة الجديدة لأغيري محاولة إخراج ليغانيس من دائرة الهبوط الى الدرجة الثانية.

ويسعى برشلونة إلى مصالحة جماهيره والعودة إلى سكة الانتصارات التي غابت عنه في المباراتين الاخيرتين حيث قدم مستوى مخيبا وخسر أمام ليفانتي 1-3، ثم سقط في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه سلافيا براغ التشيكي في الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وبدوره، سيحاول ريال مدريد استعادة التوازن بعد إهداره فرصة انتزاع الصدارة من برشلونة بتعادله مع ريال بيتيس، معولا على معنويات لاعبيه العالية بعد الفوز الساحق على غلطة سراي التركي 6-صفر بينها ثلاثية لنجمه البرازيلي الواعد رودريغو (18 عاما) وثنائية لمهاجمه الفرنسي كريم بنزيمة.

وتبرز الأحد مباراة أتلتيكو مدريد الرابع بفارق نقطة خلف ثلاثي الصدارة، مع ضيفه إسبانيول، ودربي الأندلس بين ريال بيتيس واشبيلية.

ويلعب السبت أيضا ألافيس مع بلد الوليد، وفالنسيا مع غرناطة، والأحد ريال مايوركا مع فياريال، وأتلتيك بلباو مع ليفانتي، وخيتافي مع اوساسونا.

وهنا البرنامج:

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الجمعة:

(20:00) ريال سوسييداد - ليغانيس

السبت:

(12:00) ألافيس - بلد الوليد

(15:00) فالنسيا - غرناطة

(17:30) إيبار - ريال مدريد

(20:00) برشلونة - سلتا فيغو

الأحد:

(11:00) ريال مايوركا - فياريال

(13:00) أتلتيك بلباو - ليفانتي

(15:00) أتلتيكو مدريد - إسبانيول

(17:30) خيتافي - اوساسونا

(20:00) ريال بيتيس - إشبيلية