هاردن يعمق جراح ووريرز ويانيس يضرب في غياب لينارد









اسماء السيد - سجل جيمس هاردن 36 نقطة وقاد هيوستن روكتس الى تعميق جراح غولدن ستايت ووريرز المتخم بالاصابات، بالفوز عليه 119-112 الاربعاء في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين، فيما استفاد العملاق اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو من غياب النجم كواهي لينارد ليقود ميلووكي الى الفوز على لوس انجليس كليبرز.

والى نقاطه الـ36، مرر هاردن 13 كرة حاسمة وسجل 6 رميات ثلاثية أمام 18 ألف متفرج على ملعبه "تويوتا سنتر".

ويبرز هاردن راهنا من خارج القوس، اذ سجل 13 من 32 محاولة في آخر مباراتين مقارنة مع 17 محاولة ناجحة من أصل 79 في أول ست مباريات من الموسم.

قال هاردن "اختار عندما اكون شرسا. هذا مسار ونحن نقوم ببناء شيء رائع".

وكان متوقعا ان تكون المواجهة غزيرة بالنقاط، اذ يحتل ووريرز (120) وروكتس (123) المركزين الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من أصل 30 على صعيد استقبال النقاط. ولم ينجح اي من الفريقين في منع خصومه بتسجيل أقل من 100 نقطة في جميع مبارياته هذا الموسم.

وكانت تشكيلة ووريرز شبحا لتلك التي بلغت نهائي الدوري في الموسم الماضي عندما خسرت أمام تورونتو رابتورز. وحتى قبل ان يكسر موزعه النجم ستيفن كوري يده قبل ايام، كان يدفع ثمن اصابة نجمه الآخر كلاي تومسون وانتقال الهداف كيفن دورانت.

وأمام روكتس، لعب ووريرز دون دانجيلو راسل (التواء بكاحله الايمن) ودرايموند غرين (اصابة باصبعه) للمباراة الثالثة تواليا.

وعن ازمة اصابات ووريرز، قال هاردن "آمل في عودة هؤلاء الشبان في أقرب وقت. هذا هو الدوري والاصابات واردة. عانينا هذه المشكلة قبل سنوات قليلة".

ووريرز الذي مني بخسارته السادسة مقابل انتصارين فقط، سجل له البديل اليك بوركس 28 نقطة واريك باسكال 19 نقطة.

واضاف للفائز الموزع النجم راسل وستبروك 18 نقطة و8 متابعات، بي جاي تاكر 22 نقطة و11 متابعة ولاعب الارتكاز السويسري كلينت كابيلا 19 نقطة و16 متابعة.

- لينارد يغيب ويانيس يضرب -

وفي ظل غياب نجمه الجديد كواهي لينارد في الدقائق الاخيرة بسبب اراحة ركبته المصابة، خسر لوس انجليس كليبرز على ارضه امام ميلووكي باكس 124-129.

وفي ظل غيابه، حُرمت الجماهير من مبارزة ثنائية مع نجم ميلووكي وافضل لاعب في الدوري الموسم الماضي اليوناني يانيس أنتينوكونمبو.

وفي الموسم الماضي، غاب لينارد عن 22 مباراة من أصل 82 مع تورونتو، في طريقه لقيادته الى اللقب الاول في تاريخه حيث تألق بشكل كبير في الادوار الاقصائية "بلاي اوف".

Advertisements

يذكر ان رابطة الدوري تمنع الاندية من اراحة لاعبيها في مباراة منقولة تلفزيونيا في كامل البلاد، وهي خطوة تعرّضها لغرامة تبلغ 100 ألف دولار اميركي.

وأشار مايك باس المتحدث باسم الدوري في بيان ان الرابطة وافقت على اسباب غياب ليونارد.

وضرب يانيس بقوة مسجلا 38 نقطة و16 متابعة و9 تمريرات حاسمة، واضاف الموزع البديل جورج هيل 24 نقطة بينها 6 ثلاثيات. فيما سجل كل من مونتريزل هاريل ولو وليامز 34 نقطة للخاسر.

وهذا الفوز السادس لميلووكي مقابل خسارتين، والخسارة الثالثة لكليبرز مقابل 5 انتصارات.

- فوز رابع لتورونتو على ارضه -

وتابع الثنائي كايل لاوري والكاميروني باسكال سياكام تألقه وقاد تورونتو رابتورز حامل اللقب الى الفوز على ضيفه ساكرامنتو كينغز 124-120.

وسجل الموزع لاوري 24 نقطة والطائر سياكام 23 نقطة و13 متابعة، واضاف البديل الاسباني سيرج ايباكا 21 نقطة بينها 10 في الربع الاخير، في ما سجل البريطاني أو جي أنونوبي أعلى رصيد له هذا الموسم (18 نقطة).

وهذه المرة السادسة في سبع مباريات يسجل لاوري 20 نقطة أو أكثر لتورونتو الذي حقق فوزه الرابع في اربع مباريات على ارضه هذا الموسم.

ولدى الخاسر، سجل هاريسون بارنز 26 نقطة وأضاف الصربي بوغدان بوغدانوفيتش 13 من نقاطه الـ22 في الربع الاخير.

وقاد دونوفان ميتشل يوتا جاز الى الفوز على ضيفه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 106-104 بتسجيله 24 نقطة و8 تمريرات حاسمة.

في المقابل، خسر فيلادلفيا لاعب ارتكازه الاسترالي بن سيمونز لاصابة في كتفه الأيمن، بعد عشر دقائق على بداية المباراة.

واضاف ليوتا الذي حقق فوزه الاول بعد خسارتين الكرواتي بويان بوغدانوفيتش 20 نقطة و6 متابعات والبديل جو اينغليس 16 نقطة.

قال ميتشل "حاولت فقط ايجاد وسائل لاشراك زملائي وتسهيل الامور على نفسي. كنا مضطرين لتحقيق الفوز. خسرنا مباراتين بسبب المتابعات الهجومية، لذا تدربنا جيدا واظهرنا ذلك اليوم".

وشهدت المباراة عودة الكاميروني جويل امبيد الى صفوف فيلادلفيا بعد انتهاء عقوبة ايقافه لمباراتين بعد نزال مصارعة مع لاعب مينيسوتا الدومينيكاني كارل-انتوني تاونز في 30 تشرين الاول/اكتوبر.

وسجل امبيد 27 نقطة و16 متابعة، لكن معدل تسديداته بلغ 5 من اصل 16، فيما اضاف جوش ريتشاردسون 24 نقطة.