شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأوليمبي يحدد مصير طاهر طاهر فى التدريب الختامي .. واستدعاء بديل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع طاهر محمد طاهر مهاجم المنتخب الأوليمبي، لكشف طبي أخير فى مران الفراعنة اليوم باستاد بتروسبورت للحكم على إصابته و إمكانية المشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

تعرض طاهر محمد طاهر مهاجم المنتخب الأوليمبي، لإصابة بمزق في العضلة الخلفية قبل انضمامه لمعسكر المنتخب الاوليمبي وتم تجهيزه من قبل الجهاز الفني بقيادة شوقى غريب وتم وضع برنامج خاص به ولكن هناك تخوف من معاودة الإصابة للاعب فى أي من المباريات المقبلة وهو ما سيتم حسمه فى مران اليوم و إمكانية إستدعاء لاعب بديل له و الأقرب هو محمد صادق أو أحمد حمدي ، خاصة أن اللوائح تنص للمنتخبات على استبدال اللاعب المصاب قبل 24 ساعة من إنطلاقة البطولة.

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وتنطلق البطولة الأفريقية، غدا، بمواجهة مصر ومالي في السابعة مساء على استاد القاهرة الدولي.

ويقع المنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب، في المجموعة الأولى مع منتخبات غانا والكاميرون ومالي، فيما تضم المجموعة الثانية جنوب أفريقيا وكوت ديفوار وزامبيا ونيجيريا، ويلتقي منتخب غانا مع الكاميرون في العاشرة مساء الغد.