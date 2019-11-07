سوبر كورة يكشف تفاصيل اتصالات المنتخب مع مهاجم الأهلي بسبب "القناع"

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ويكشف "سوبر كورة" تفاصيل حديث جهاز المنتخب مع مروان محسن ومادار بخصوص "قناع" مهاجم النادي الأهلي الخاص بالحفاظ عليه من الاحتكاكات.
كان مروان محسن قد أجرى جراحة في الوجه بسب الإصابة التى تعرض لها خلال لقاء سموحة بأول جولة في الدوري هذا الموسم.
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