شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف تفاصيل اتصالات المنتخب مع مهاجم الأهلي بسبب "القناع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقي مروان محسن مهاجم النادي الأهلي اتصالات من الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة حسام البدري بعد غيابه عن معسكر المنتخب الحالي الذي تخوض خلاله الفراعنة مباراتي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر الجاري في تصفيات أمم أفريقيا المقبلة (الكاميرون 2021) بسبب الإصابة التى تعرض لها في الوجه مؤخراً.

ويكشف "سوبر كورة" تفاصيل حديث جهاز المنتخب مع مروان محسن ومادار بخصوص "قناع" مهاجم النادي الأهلي الخاص بالحفاظ عليه من الاحتكاكات.

ويلتقي منتخب مصر مع ليبيريا وديا اليوم، فى إطار الاستعدادات لمباراتي كينيا وجزر القمر فى تصفيات أمم أفريقيا.

كان مروان محسن قد أجرى جراحة في الوجه بسب الإصابة التى تعرض لها خلال لقاء سموحة بأول جولة في الدوري هذا الموسم.