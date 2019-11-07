شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محمود للمنتخب الأوليمبي : " فرحوا المصريين و هبقي معاكوا في طوكيو 2020" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أرسل محمد محمود لاعب الأهلي والمنتخب الاوليمبي، برسالة دعم لزملاءه في المنتخب قبل انطلاق بطولة الأمم الافريقية تحت 23 عام غدا، والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

ونشر محمد محمود مقطع فيديو تحدث فيه لزملاءه في المنتخب الاوليمبي قائلا : حابب اشكر كل اللاعيبة والجهاز الفني علي دعمهم ليا الفترة اللي فاتت وانهم افتكروني قبل بطولة مهمة زي دي، كل التوفيق ليكو البطولة علي ارضنا وده دافع اننا ناخد البطولة ونفرح الشعب المصري اكيد كان نفسي أكون موجود معاكوا بس ان شاء الله تعملوها واكون معاكوا في طوكيو 2020 بالتوفيق يا شباب.

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ويخوض محمد محمود فترة تأهيل في المانيا حاليا عقب اجراءه جراحة الرباط الصليبي منذ أيام ، والتي سيغيب بسببها عن الملاعب فترة من 3 الي 4 شهور.

وتنطلق غدا بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عاما ، حيث سيواجه المنتخب الاوليمبي نظيره منتخب مالي في مباراة الافتتاح، ويتأهل أول 3 مراكز في البطولة الي أوليمبياد طوكيو 2020.