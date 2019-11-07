شكرا لقرائتكم خبر عن النقاز ينضم لساسى ومعلول فى قائمة تونس أمام ليبيا وغينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضم الجهاز الفنى لمنتخب تونس، حمدى النقاز الظهير الأيمن للزمالك لقائمة معسكر نسور قرطاج الذى سينطلق يوم الأحد المقبل، استعدادا للقائي الجولتين الأولى و الثانية من تصفيات كأس الأمم الإفريقية الكاميرون 2021 وذلك أمام ليبيا المقرر لها يوم الجمعة 15 نوفمبر بملعب رادس واللقاء الثانى أمام غينيا الاستوائية يوم 19 من الشهر ذاته بملعب مالابو، وبذلك انضم من الدورى المصرى كلا من حمدى النقاز وفرجانى ساسى من الزمالك إلى المنتخب التونسى وكذلك على معلول ظهير الأهلى وقد سبق وانضم مبكرا ساسى ومعلول لنسور قرطاج فيما أعلن المنتخب التونسى اليوم بشكل رسمى عن ضم النقاز أيضاً. وجاءت قائمة تونس تضم 25 لاعبا أمام ليبيا و غينيا الاستوائية وهم: وجاءت قائمة تونس تضم 25 لاعبا أمام ليبيا و غينيا الاستوائية وهم: فاروق بن مصطفى نادي الشباب السعودي معز بن شريفية الترجي الرياضي التونسي أيمن دحمان النادي الرياضي الصفاقسي أيمن عبد النور نادي كالوبو كافزيريسبور التركي أنيس البدري الترجي الرياضي التونسي صدام بن عزيزة النجم الرياضي الساحلي أيمن بن محمد نادي لوهافر الفرنسي محمد علي بن رمضان الترجي الرياضي التونسي سعد بقير نادي أبها السعودي ديلان بــرون نادي لاقونتواز البلجيكي غــيلان الشعلالي نادي مالاتيا سبور محمد دراقر نادي بادربورن الألماني Advertisements أسامة الحدادي نادي الاتفاق السعودي سيف الدين الخاوي أولمبيك مرسيليا الفرنسي وهبي الخزري نادي سانتيتيان الفرنسي وجدي كشريدة النجم الرياضي الساحلي طه ياسين الخنيسي الترجي الرياضي التونسي علي معلول الأهلي المصري ياسين مــرياح نادي أولمبياكوس اليوناني يوسف المساكني نادي الدحيل القطري حمدي النقاز الزمالك المصري حمزة رفيعة نادي جوفنتوس الإيطالي الفرجاني ساسي الزمالك المصري إلياس السخيري نادي كولن الألماني نعيم السليتي نادي الإتفاق السعودي وبذلك سيتوجه النقاز إلى تونس للانضمام إلى نسور قرطاج بعد مشاركته فى استعدادات الزمالك الأخيرة خلال فترة الدورى التى غاب عنها ساسى لحصوله على راحة فيما انضم على معلول بعد مشاركته مع الأهلى فى معسكر الإمارات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النقاز ينضم لساسى ومعلول فى قائمة تونس أمام ليبيا وغينيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.