شكرا لقرائتكم خبر عن الجناينى فى مران المنتخب الأوليمبى.. وجمال محمد على يحضر ودية ليبيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوجه عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، مساء اليوم، إلى استاد بتروسبورت لحضور التدريب الأخير للمنتخب الأوليمبي ومعه محمد فضل وأحمد عبدالله عضوا اللجنة، لمؤازرة الفراعنة ورفع الروح المعنوية للفريق قبل مواجهة مالى غدا فى افتتاح أمم افريقيا تحت 23 سنة.

بينما يتوجه الدكتور جمال محمد على نائب رئيس اللجنة، ووليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة لمؤازرة المنتخب الأول فى لقائه الودى مع ليبيريا باستاد برج العرب ومتابعة معسكر المنتخب بشكل مباشر.

يذكر أن المنتخب الأول يستعد لمباراتىّ كينيا وجزر القمر فى التصفيات الافريقية المؤهلة لأمم افريقيا 2021 بالكاميرون.