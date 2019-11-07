اخبار الرياضه

سوبر كورة يكشف تفاصيل أول ظهور لطاقم تحكيم نسائى فى أمم أفريقيا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف تفاصيل أول ظهور لطاقم تحكيم نسائى فى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكشف سوبر كورة تفاصيل ظهور أول طاقم تحكيم نسائي فى مباريات بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة حيث يتواجد طاقم تحكيم نسائى وحيد ضمن قائمة حكام البطولة.

 

 

Advertisements

من جهته قال إيدي ماييه، مدير لجنة الحكام بالكاف، إن الاتحاد الأفريقى يدعم التحكيم النسائى فى القارة السمراء، لذا قرر الاعتماد على أفضل العناصر التحكيمية النسوية المتواجدة فى الوقت الحالي لمنحهم مزيدا من الثقة.

 

وتضم المجموعة الثانية لكأس أمم أفريقيا منتخبات نيجيريا وكوت ديفوار وزامبيا بينما يتواجد في المجموغة الأولى مصر ومالي والكاميرون ونيجيريا ويتأهل أول 3 منتخبات في البطولة الى اولمبياد طوكيو 2020.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سوبر كورة يكشف تفاصيل أول ظهور لطاقم تحكيم نسائى فى أمم أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا