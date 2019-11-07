سوبر كورة يكشف تفاصيل أول ظهور لطاقم تحكيم نسائى فى أمم أفريقيا

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من جهته قال إيدي ماييه، مدير لجنة الحكام بالكاف، إن الاتحاد الأفريقى يدعم التحكيم النسائى فى القارة السمراء، لذا قرر الاعتماد على أفضل العناصر التحكيمية النسوية المتواجدة فى الوقت الحالي لمنحهم مزيدا من الثقة.
وتضم المجموعة الثانية لكأس أمم أفريقيا منتخبات نيجيريا وكوت ديفوار وزامبيا بينما يتواجد في المجموغة الأولى مصر ومالي والكاميرون ونيجيريا ويتأهل أول 3 منتخبات في البطولة الى اولمبياد طوكيو 2020.
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