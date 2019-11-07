شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مرجان: مشروع تطبيق الأهلي احتاج 8 أشهر من العمل المستمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه محمد مرجان، المدير التنفيذى لنادى الأهلي، الشكر للقائمين على مشروع تطبيق الأهلى ولإدارة الحاسب بالنادى خلال المؤتمر الصحفى الموسع الذى عقد ظهر اليوم بمقر النادى بالجزيرة للإعلان عن تفاصيل التطبيق وفوائده والخدمات التى يقدمها للأعضاء.

وقال مرجان، إن المشروع احتاج إلى 8 أشهر من العمل المستمر؛ حتى تم إطلاق التطبيق بالشكل الذى يلبى احتياجات أعضاء النادى ويقدم لهم الخدمة اللائقة.

وشارك فى وقائع المؤتمر محمد الدماطى عضو المجلس؛ ممثلا عن مجلس الإدارة، ومحمد مرجان المدير التنفيذى، ومحمد الصبان مستشار مجلس الإدارة للتكنولوجيا والدكتور أسامة مصطفى رئيس الشركة المسئولة عن تنفيذ المشروع وتطويره.

ويقدم المشروع خدمات كثيرة ومتنوعة للأعضاء؛ وعلى رأسها سداد الاشتراكات السنوية والأقساط «أون لاين» والحصول على بطاقة العضوية من قسم الاشتراكات، أو عن طريق خدمة التوصيل للمنازل، بالإضافة للعديد من الخدمات الأخرى التى سيتم عنها تباعا.