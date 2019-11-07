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شكرا لقرائتكم خبر عن ديشامب يقرر استبعاد ثنائي برشلونة من قائمة فرنسا والان مع التفاصيل
الخميس 7 نوفمبر 2019
صرح المدرب الفرنسي لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الاسبانية ان اللاعب الفرنسي عثمان ديمبلي نجم فريق برشلونة لديه إمكانيات كبيرة، وهو تضرر من الإصابات العديدة التي تعرض لها، ونتوقع منه المزيد في الفترة المقبلة، وأقول له إنه عليه أن يستغل كل الوسائل للعودة للمنتخب".
واجاب "ديشامب" عن استبعاد مدافع برشلونة صامويل اومتيتي ؛ حاليًا لدي أمان وضمانات من الثنائي لينجليت وكيمبيمبي، وأومتيتي يحتاج إلى أن يكون جاهزًا بنسبة 100% بعد فترة مُعقدة بالنسبة له".
الجدير بالذكر ان الديوك يخوضون مواجهتين في فترة التوقف الدولي القادمة امام مولدوفا واخري مع ألبانيا ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).
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