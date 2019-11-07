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شكرا لقرائتكم خبر عن نجم يوفنتوس يعتذر لرونالدو والان مع التفاصيل
الخميس 7 نوفمبر 2019
كشف النجم الويلزي "آرون رامسي" لاعب يوفنتوس الإيطالي أنه وجه إعتذاراً لزميله النجم البرتغالي "كريستاينو رونالدو" بعد مباراة أمس الأربعاء أمام لوكوموتيف موسكو الروسي ضمن المجموعة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا.
وكان الدون على وشك إحراز الهدف الأول في أولى دقائق المباراة بعد أن أساء حارس لوكومتيف موسكو تقدير الكرة،لينقض رامسي ويؤكد دخول الكرة المرمى.
وصرح رامسي لشبكة "كالتشيو ميركاتو" : "ذهبت للكرة مسرعاً، لم أكن أقصد سرقة الهدف من رونالدو".
وتابع: "كان هدفناً التأهل، ستعمل على تأمين المركز الأول، لكننا سعداء الآن بالتأهل".
وأضاف: "أنا سعيد بشكل شخصي، أصبحت البريطاني الأول الذي يسجل لليوفي أوروبياً".
ويتصدر اليوفي المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط بعد فوزه على لوكوموتيف موسكو، وقد ضمن تأهله لدور الـ 16.
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