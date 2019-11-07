تشيلسي يفقد مايسون مونت قبل موقعة كريستال بالاس

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 نوفمبر 2019 سيفتقد نادي ​تشيلسي​ الانكليزي لخدمات مايسون مونت، نجم وسط الفريق، وذلك قبل المواجهة المرتقبة للفريق امام ​كريستال بالاس​ في الدوري الممتاز.

وتعرض مونت للإصابة خلال مواجهة أياكس الأخيرة في دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 4-4. Advertisements واضطر لامبارد لاستبدال مونت في الشوط الثاني، إثر معاناته من اصابة في الكاحل. وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية "BBC"، فإن غياب مونت عن معكسر منتخب إنكلترا المقبل اصبح محسوماً، في ظل حاجته إلى وقت للتعافي من الإصابة. وسيواجه المنتخب الإنكليزي خلال أيام الفيفا منتخبي مونتنيغرو وكوسوفو، في التصفيات المؤهلة ليورو 2020.

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