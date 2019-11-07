مدير ريفر بليت سعيد بعرض برشلونة لضم مدرب الفريق جاياردو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 نوفمبر 2019

صرح "فرانسيسكولي" المدير الرياضي لفريق ريفر بليت الارجنتيني لموقع "Tyc” الارجنتيني ؛ انه سعيد لمراقبة فريق بحجم برشلونة للمدرب "جاياردو" ، وقال ان حتي الان لا يوجد اي شئ رسمي .

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واضاف ؛ يجري "جاياردو" تقيما كل عام في ديسمبر ثم يتخذ قرار بالاستمرار مع الفريق ، ولكن هذا امر شخصي جدا بالنسبه له ومساعديه ، ولهذا السبب يجب ان ندع الامور تسير كما هي .

وختم ؛ يجب ان نكون مستعدين بشأن القرار الذي سوف ياخذه جاياردو ، مثلما حدث عندما ابلغنا رامون دياز قبل بضع سنوات للمغادرة مضطرا لذلك ، ولكن انا لا افكر في هذا كثيرا لانه ليس قراري .

الجدير بالذكر ان برشلونة يعيش مع مدربه الاسباني "فالفيردي" اوقات صعبة ، وسوء نتائج لم تحدث للفريق منذ سنوات ، ولا يكف الجمهور عن صافرات الاستهجان ضده بسبب ادائه الهذيل .