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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مدير ريفر بليت سعيد بعرض برشلونة لضم مدرب الفريق جاياردو والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 نوفمبر 2019
صرح "فرانسيسكولي" المدير الرياضي لفريق ريفر بليت الارجنتيني لموقع "Tyc” الارجنتيني ؛ انه سعيد لمراقبة فريق بحجم برشلونة للمدرب "جاياردو" ، وقال ان حتي الان لا يوجد اي شئ رسمي .
واضاف ؛ يجري "جاياردو" تقيما كل عام في ديسمبر ثم يتخذ قرار بالاستمرار مع الفريق ، ولكن هذا امر شخصي جدا بالنسبه له ومساعديه ، ولهذا السبب يجب ان ندع الامور تسير كما هي .
وختم ؛ يجب ان نكون مستعدين بشأن القرار الذي سوف ياخذه جاياردو ، مثلما حدث عندما ابلغنا رامون دياز قبل بضع سنوات للمغادرة مضطرا لذلك ، ولكن انا لا افكر في هذا كثيرا لانه ليس قراري .
الجدير بالذكر ان برشلونة يعيش مع مدربه الاسباني "فالفيردي" اوقات صعبة ، وسوء نتائج لم تحدث للفريق منذ سنوات ، ولا يكف الجمهور عن صافرات الاستهجان ضده بسبب ادائه الهذيل .
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