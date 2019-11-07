شكرا لقرائتكم الزمالك يطالب اتحاد الكرة باللعب مباريات أفريقيا على استاد القاهرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرسل مسئولو نادي الزمالك، طلبا لمسئولي الاتحاد المصري لكرة القدم، خوض مباريات الفريق المقبلة ببطولة دوري أبطال أفريقيا باستاد القاهرة بدلا من خوض المباريات على ملعبي برج العرب والسلام مثلما كان يحدث في الفترة الماضية.

وطلب الزمالك إقامة المباريات الأفريقية المقبلة للفريق بداية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا على ستاد القاهرة الدولى، خاصة أن المباريات ستبدأ بعد انتهاء بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 8 وحتى 22 نوفمبر الجاري وسيكون الاستاد متاحا بعدها لاستضافة مباريات الأندية.

ويرغب الزمالك فى خوض مواجهة أول أغسطس الأنجولى، المقرر لها يوم 7 ديسمبر المقبل، على ستاد القاهرة الدولى، التى ستكون ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات فى دورى أبطال إفريقيا حيث سيلتقى الفريق الأبيض مع إنبى يوم 25 من شهر نوفمبر الجارى على ستاد السلام وهي مباراة الفريق البترولى ثم سيخرج لملاقاة مازيمبى فى الكونغو يوم 30 من الشهر الجارى.

وحصل الزمالك على وعد خلال الفترة الماضية بخوض مبارياته المحلية على استاد القاهرة ويرغب أيضاً مسئولو الأبيض فى خوض مباريات الفريق الأفريقية على نفس الاستاد.