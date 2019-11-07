الآن نقل مباراة مصر ضد ليبيريا بث مباشر اليوم الخميس 7-11-2019 وديًا...

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جدة - عمرو شويل بث مباشر مباراة مصر ضد ليبيريا اليوم الخميس 7-11-2019 وديًا، يستضيف المنتخب الوطنى الأول "منتخب مصر" نظيره ليبيريا، فى مباراة ودية، اليوم الخميس 7-11-2019، فى تمام السادسة مساء، على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية، ضمن استعدادات الفراعنة لخوض مباراتي كينيا وجزر القمر بتصفيات أمم إفريقيا 2021.

​فى العارضة مصر ضد ليبيريا



بث مباشر مباراة مصر ضد ليبيريا اليوم الخميس 7-11-2019 وديًا، يسعى منتخب الفراعنة إلى الظهور بشكل جيد و تحقيق نتيجة مرضية للجماهير خاصة أن المنتخب قد عانى فنيًا بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، وبالتالي الكل يأمل في أن يكون تولي حسام البدري المسئولية بمثابة فتحة خير على الكرة المصرية.

مصر ضد ليبيريا



بث مباشر مباراة مصر ضد ليبيريا اليوم الخميس 7-11-2019 وديًا، تولى حسام البدري تدريب الفراعنة بشكل رسمي في شهر سبتمبر الماضي بعد فترة عصيبة للغاية عاشها الجمهور مع المكسيكي خافيير أجيري.

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بث مباشر مباراة مصر ضد ليبيريا اليوم الخميس 7-11-2019 وديًا، خرج المنتخب المصري من دور الـ16 في كأس الأمم الإفريقية الإخيرة التي أقيمت على الأراضي المصرية بعدما تلقى الهزيمة أمام جنوب إفريقيا بهدف دون رد.

منتخب مصر ضد ليبيريا



بث مباشر مباراة مصر ضد ليبيريا اليوم الخميس 7-11-2019 وديًا، وتعد هذه هي المباراة الثانية التي يخوضها الفراعنة تحت قيادة حسام البدري، حيث لعب الفراعنة مباراتهم الأولى ضد بتسوانا وحققوا الانتصار فيها بهدف ردون رد.

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أحرز هدف الفراعنة حمدي فتحي لاعب الأهلي بالدقيقة 74 من عمر المباراة.

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مشاهدة مباراة مصر ضد ليبيريا الودية بث مباشر اليوم 7-11-2019 ودياً، حيث يتواجد الفراعنة في المجموعة السابعة بتصفيات أمم إفريقيا برفقة كل من كينيا وجزر القمر وتوجو.

ومن المنتظر أن يفتتح الفراعنة مشوارهم بالتصفيات بمواجهة كينيا والمقرر لها يوم 14 نوفمبر، ثم جزر القمر والمقرر لها يوم 18 من نفس الشهر.