شكرا لقرائتكم أحمد عيد عبد الملك يستقيل من قيادة جولدى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن أحمد عيد عبد الملك المدير الفنى لجولدى، استقالته من قيادة الفريق، بعد الفترة التى قضاها فى تدريب الفريق عقب إعلانه اعتزاله للساحرة المستديرة عقب نهاية الموسم الماضى، حيث تم تعيينه مديرا فنيا للفريق فى منتصف شهر يوليو الماضى.

وكتب أحمد عيد عبد الملك عبر حسابه على موقع "فيس بوك": "أحب أشكر مجلس إدارة نادى جولدى والجهاز الفنى واللاعبين وعمال النادى على الفترة الجميلة إلى قضيتها معاكو وأنا بقدم استقالتى لظروف خاصة.. وأخذ قسط من الراحة ودراسة كل ما هو متعلق بكرة القدم فنياً".

وأضاف عيد عبد الملك: "أتمنى التوفيق لنادى جولدى وأشكرهم على منحى هذه الفرصة للتواجد فى عالم التدريب بعد الاعتزال مباشرة .. وأتمنى أن يكلل الله مجهود الفريق بالصعود إن شاء الله".