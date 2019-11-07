شكرا لقرائتكم تفاصيل حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتشرت بعض الصور للبروفات التى تجرى داخل استاد القاهرة لفريق "شارموفرز " الشهير، خلال إجراء البروفات الخاصة قبل حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو.

وينطلق حفل افتتاح بطولة أمم أفريقيا 2019 فى السادسة مساءً باستاد القاهرة، ويحيى الحفل فرقة شارموفرز، بالإضافة إلى الفنانة نسمة محجوب .

أعلنت شركة "تذكرتي" المسئولة عن توزيع تذاكر بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة نظام حجز التذاكر من خلال الموقع الالكترونى https://tzkarati.com/ .

وتجهز فرقة شارموفرز لمفاجآت عدة للمشجعين الذين سيحضرون مباراة منتخب مصر الأوليمبى غداً أمام مالى باستاد القاهرة، والتجهيز لحفل افتتاح مبهر على طريقة بطولة أمم أفريقيا للكبار التى استضافتها مصر فى يونيو الماضى.

350 جنيه (22 دولار) لكبار الزوار، والدرجة الأولى ممتاز 200 جنيه (13 دولار)، والدرجة الأولى 150 جنيه (9.5 دولار)، والدرجة الأولى العلوية 75 جنيه ( 5دولار)، والدرجة الثانية 30 جنيه ( 2 دولار)، والدرجة الثالثة 20 جنيه (1.5 دولار).

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- الجولة الثانية (مصر وغانا)



250 جنيه (16 دولار) لكبار الزوار، والدرجة الأولى ممتاز 150 جنيه (9.5 دولار)، والدرجة الأولى 100 جنيه (6.5 دولار)، والدرجة الأولى العلوية 50 جنيه ( 3دولار)، والدرجة الثانية 30 جنيه ( 2 دولار)، والدرجة الثالثة 20 جنيه (1.5 دولار).

- الجولة الثالثة (مصر مع الكاميرون)



- 250 جنيه (16 دولار) لكبار الزوار، والدرجة الأولى ممتاز 150 جنيه (9.5 دولار)، والدرجة الأولى 100 جنيه (6.5 دولار)، والدرجة الأولى العلوية 50 جنيه ( 3دولار)، والدرجة الثانية 30 جنيه ( 2 دولار)، والدرجة الثالثة 20 جنيه (1.5 دولار).

باقى مباريات الدور الأول



ووفقا لبيان اللجنة المنظمة، أسعار مباريات (نيجيريا مع كوت ديفوار) و(جنوب أفريقيا مع زامبيا) - (كوت ديفوار مع جنوب أفريقيا) - (وزامبيا مع نيجيريا) - (مالى مع غانا) – (نيجيريا مع جنوب أفريقيا) – (كوت ديفوار مع زامبيا) على النحو التالي:

200 جنيه (13 دولار) لكبار الزوار، والدرجة الأولى 100 جنيه (6.5 دولار)، والدرجة الثانية 30 جنيه ( 2 دولار)، والدرجة الثالثة 20 جنيه (1.5 دولار).

وفيما يخص مباراتى نصف النهائى يوم 19 من شهر نوفمبر الجارى، ستكون على النحو التالي:

250 جنيه (16 دولار) لكبار الزوار، والدرجة الأولى ممتاز 150 جنيه (9.5 دولار)، والدرجة الأولى 100 جنيه (6.5 دولار)، والدرجة الأولى العلوية 50 جنيه (3 دولار)، والدرجة الثانية 30 جنيه ( 2 دولار)، والدرجة الثالثة 20 جنيه (1.5 دولار).

أمام بخصوص المباراة النهائية ومباراة تحديد المركز الثالث والرابع، الأسعار على النحو التالي:

500 جنيه (31 دولار) لكبار الزوار، والدرجة الأولى ممتاز 300 جنيه (19 دولار)، والدرجة الأولى 200 جنيه (13 دولار)، والدرجة الأولى العلوية 100 جنيه (6.5 دولار)، والدرجة الثانية 75 جنيه (5 دولار)، والدرجة الثالثة 50 جنيه (3 دولار).