شكرا لقرائتكم طاقم التحكيم النسائي يظهر لأول مرة بأمم أفريقيا في مباراة جنوب أفريقيا وزامبيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



جدة - عمرو شويل سلمى موكانشاحا

ويدير المبارة سلمى موكانشاحا من رواندا كحكم ساحة ويعاونها المغربية فتيحة جيرمومي كحكم مساعد.

وقال إيدي ماييه مدير لجنة الحكام بالكاف ان الاتحاد الافريقي يدعم التحكيم النسائي في القارة السمراء لذلك قرر الاعتماد على افضل العناصر التحكيمية النسوية المتواجدة في الوقت الحالي لمنحهم مزيدا من الثقة خاصة بعد الاداء المميز في الفترة الماضية، حيث شاركت سلمى في كأس العالم للسيدات الصيف الماضي بفرنسا ومعها فتيحة المغربية وديانا من زامبيا كأهم العناصر التحكيمية الواعدة في القارة السمراء حاليا.



فتيحة جيرمومي

وتضم المجموعة الثانية منتخبات نيجيريا وكوت ديفوار وزامبيا بينما يتواجد في المجموغة الاولى مصر ومالي والكاميرون ونيجيريا ويتأهل أول ٣ منتخبات في البطولة الى اولمبياد طوكيو 2020.