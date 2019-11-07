شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف تفاصيل اتصالات المنتخب مع مهاجم الأهلي بسبب "القناع"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقي مروان محسن مهاجم النادي الأهلي اتصالات من الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة حسام البدري أكد خلالها الأخير للأول أنه سيعود للمنتخب في أقرب فرصة.

وغاب مروان محسن عن معسكر المنتخب الوطني الحالي الذي تخوض خلاله الفراعنة مباراتي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر الجاري في تصفيات أمم أفريقيا المقبلة (الكاميرون 2021) بسبب الأصابة التى تعرض لها في الوجه مؤخراً.

وعلم "الخليج 365" أن جهاز المنتخب تحدث مع مروان محسن مؤخراً وأكد له أنه كان يرغب في ضمّه للمعسكر الحالي لكن عدم إرتداؤه "قناع" يُحافظ عليه من الأحتكاكات حال دون ذلك.

ويلتقي منتخب مصر مع ليبيريا وديا اليوم، فى إطار الاستعدادات لمباراتي كينيا وجزر القمر فى تصفيات أمم أفريقيا.

وقال مصدر في المنتخب الوطني أن حسام البدري المدير الفني للفراعنة، ينتظر فقط إرتداء مهاجم الأهلي "قناع" دائم بدلاً من القناع المؤقت الذى يرتديه حالياً من أجل ضمّه للمنتخب الوطني خاصة في ظل الأزمة التى يُعاني منها الفريق القومي في خط الهجوم.

كان مروان محسن قد أجرى جراحة في الوجه بسب الإصابة التى تعرض لها خلال لقاء سموحة بأول جولة في الدوري هذا الموسم ويرتدي اللاعب حالياً "قناع" مؤقت ومازال يحتاج لتصميم "قناع" دائم يحميه من الألتحامات في المباريات الرسمية.