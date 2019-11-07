الخليج 365 يكشف تفاصيل اتصالات المنتخب مع مهاجم الأهلي بسبب "القناع"...

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وغاب مروان محسن عن معسكر المنتخب الوطني الحالي الذي تخوض خلاله الفراعنة مباراتي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر الجاري في تصفيات أمم أفريقيا المقبلة (الكاميرون 2021) بسبب الأصابة التى تعرض لها في الوجه مؤخراً.
وعلم "الخليج 365" أن جهاز المنتخب تحدث مع مروان محسن مؤخراً وأكد له أنه كان يرغب في ضمّه للمعسكر الحالي لكن عدم إرتداؤه "قناع" يُحافظ عليه من الأحتكاكات حال دون ذلك.
كان مروان محسن قد أجرى جراحة في الوجه بسب الإصابة التى تعرض لها خلال لقاء سموحة بأول جولة في الدوري هذا الموسم ويرتدي اللاعب حالياً "قناع" مؤقت ومازال يحتاج لتصميم "قناع" دائم يحميه من الألتحامات في المباريات الرسمية.
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