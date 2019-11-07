محمد معروف حكما لمباراة نيجيريا وكوت ديفوار فى أمم أفريقيا...

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جدة - عمرو شويل طاقم تحكيم مباراة نيجيريا وكوت ديفوار

وجاء طاقم تحكيم مباراة نيجيريا وكوت ديفوار، على النحو التالي: محمد معروف حكم ساحة ويعاونه المصري يوسف وحيد البساطي مساعد أول وفيرمينو باسافيم مساعد ثاني من غينيا بيساو، وسليمان دجاما حكم رابع من جيبوتي. طاقم تحكيم مباراة زامبيا وجنوب افريقيا

بينما اختار الكاف طاقم تحكيم مباراة زامبيا وجنوب افريقيا، مكون من: الحكمة ساليما موكانساجا من رواندا حكم ساحة، والحكمة فتيحة جيرموامي من المغرب مساعد أول ، وديك اوكيلو من اوغندا مساعد ثاني وبيير اتشو من الجابون حكم رابع. طاقم تحكيم مباراة مصر ومالي وجاء حكام مباراة مصر ومالي فى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 كالتالي: وجاء حكام مباراة مصر ومالي فى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 كالتالي: البوروندي جورج جاتوجاتو حكم ساحة وحبيب سانو مساعد أول من بوركينا فاسو وعبد العزيز سالي مساعد ثاني من النيجر، وساليما موكانساجا حكم رابع من رواندا.

طاقم تحكيم مباراة غانا والكاميرون بينما جاء طاقم تحكيم مباراة غانا والكاميرون على النحو التالي: بينما جاء طاقم تحكيم مباراة غانا والكاميرون على النحو التالي: الجزائري لاهلو بن براهام حكم ساحة وجيمس إيملي من سيشيل مساعد أول والتونسي خليل حساني مساعد ثاني والتونسي سليم بلخواص حكم رابع Advertisements مباراة نيجيريا وكوت ديفوار حكم الساحة: محمد معروف (مصر) المساعدين: يوسف وحيد البساطي (مصر) فيرمينو باسافيم (غينيا بيساو) الحكم الرابع: سليمان دجاما (جيبوتي) مباراة زامبيا وجنوب أفريقيا حكم الساحة: ساليما موكانساجا (رواندا) المساعدين: فتيحة جيرموامي (المغرب) ديك اوكيلو (اوغندا) الحكم الرابع: بيير اتشو (الجابون)

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