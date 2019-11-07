شكرا لقرائتكم أحمد جمعة والشحات فى هجوم المنتخب لمواجهة ليبيريا وديا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول، التشكيل الذى سيخوض به الفراعنة المباراة الودية بعد قليل أمام ليبيريا على ستاد برج العرب، استعدادا لمواجهتىّ كينيا وجزر القمر فى تصفيات أمم أفريقيا 2021.

وجاء تشكيل المنتخب كالتالى: محمد الشناوى فى حراسة المرمى، ورامى ربيعة ومحمود علاء وأحمد فتحى ومحمود وحيد فى الدفاع، وطارق حامد وعمرو السولية وأحمد سيد زيزو ومحمد مجدى أفشة وحسين الشحات فى الوسط، وأحمد جمعة فى الهجوم .