شكرا لقرائتكم جاتوجاتو حكما لمباراة مصر ومالي فى افتتاح أمم أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



جدة - عمرو شويل طاقم تحكيم مباراة مصر ومالي وجاء حكام مباراة مصر ومالي فى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 كالتالي: وجاء حكام مباراة مصر ومالي فى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 كالتالي: البوروندي جورج جاتوجاتو حكم ساحة وحبيب سانو مساعد أول من بوركينا فاسو وعبد العزيز سالي مساعد ثاني من النيجر، وساليما موكانساجا حكم رابع من رواندا.

طاقم تحكيم مباراة غانا والكاميرون بينما جاء طاقم تحكيم مباراة غانا والكاميرون على النحو التالي: بينما جاء طاقم تحكيم مباراة غانا والكاميرون على النحو التالي: الجزائري لاهلو بن براهام حكم ساحة وجيمس إيملي من سيشيل مساعد أول والتونسي خليل حساني مساعد ثاني والتونسي سليم بلخواص حكم رابع

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جاتوجاتو حكما لمباراة مصر ومالي فى افتتاح أمم أفريقيا... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.