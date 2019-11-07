شكرا لقرائتكم غدا.. الأهلى يعقد اجتماعا فى الشيخ زايد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مجلس إدارة النادى الأهلى، عقد اجتماع فى الثانية من ظهر بعد غد السبت، بفرع الشيخ زايد لمناقشة عدة أمور وقضايا رياضية وإنشائية وإدارية، التى فرضت نفسها على الساحة الأهلاوية خلال الفترة الماضية.

ويقود اجتماع الغد محمود الخطيب رئيس النادى، الذى تغيب عن الاجتماع الأخير الذى عُقد فى الشيخ زايد أيضاً لظروف صحية، حيث يمكث الخطيب فى منزله حالياً بعد عملية الحقن التى خضع لها قبل عدة أسابيع بالمستشفى الملكى بالإسكندرية للتخلص من آلام الظهر التى انتابته الفترة الأخيرة، وهى المرة الثانية التى يخضع فيها الخطيب لعملية الحقن خلال أسبوعين لتفادى إجراء عملية جراحية جديدة فى ألمانيا.