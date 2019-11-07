شكرا لقرائتكم الرفاعي: الحوكمة في الأندية السعودية "داخلية".. ومتفائل بها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كشف أيمن الرفاعي، المستشار القانوني ورئيس لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم السابق، أنه متفائل بدخول الحوكمة إلى كرة القدم السعودية، مؤكدا نجاحها في المواسم القادمة وتحولها إلى حوكمة شركات.
وقال الرفاعي في حديثه لـ"في المرمى": الحوكمة هي ميثاق ينظم العلاقة الداخلية بين جميع أفراد المنظومة، وهي تنظم العمل المالي في الأندية ولكن التي موجودة في السعودية حاليا هي حوكمة داخلية وليست خارجية.
وأضاف الرفاعي بأن شروط الحوكمة الأربعة متواجدة في الأندية السعودية: الشروط هي الشفافية والإفصاح وعدم تعارض المصالح والمساءلة، وجميعها موجودة في الأندية وأنا متفائل بالحوكمة.
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