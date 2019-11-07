شكرا لقرائتكم ريال مدريد يكتسح غلطة سراي.. وسيتي يتعثر بالتعادل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اكتسح ريال مدريد الإسباني ضيفه غلطة سراي التركي 6-0 في الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، فيما حصد باريس سان جيرمان بطاقة التأهل إلى الدور الثاني بعد فوزه على كلوب بروج بهدف دون رد.

وفي مدريد، حسم الريال المباراة تماما في شوطها الأول برباعية نظيفة سجلها البرازيلي رودريغو في الدقيقتين الرابعة والسابعة وسيرخيو راموس والفرنسي كريم بنزيمة في الدقيقتين 14 من ضربة جزاء و45 .

وفي الشوط الثاني ، أضاف بنزيمة الهدف الثاني له وهو الخامس للفريق في الدقيقة 81 ثم اختتم رودريغو التسجيل بالهدف الثالث (هاتريك) له والسادس لفريقه.

وفي باريس، أنهى سان جيرمان الشوط الأول لصالحه بهدف سجله ماورو إيكاردي في الدقيقة 22 ليضمن التأهل إلى الدور الثاني.

وأجل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي تأهله لدور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما سقط في فخ التعادل الإيجابي 1 - 1 مع مضيفه أتالانتا الإيطالي يوم الأربعاء في الجولة الرابعة لمباريات المجموعة الثالثة.

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وبادر رحيم ستيرلنغ بالتسجيل لمانشستر سيتي في الدقيقة السابعة، قبل أن يهدر زميله البرازيلي غابرييل جيسوس ركلة جزاء للفريق الإنجليزي في الدقيقة 43.

وأدرك الكرواتي ماريو بازاليتيش التعادل لأتالانتا في الدقيقة 49، فيما اضطر سيتي للعب بعشرة لاعبين في الدقائق الأخيرة عقب طرد حارس مرماه (البديل) كلاوديو برافو في الدقيقة 84.



وأكد توتنهام تفوقه على ريد ستار بلغراد وتغلب عليه 4 - صفر في عقر داره إيابا بعدما فاز عليه 5 - صفر في لندن قبل أسبوعين ذهابا.

وأنهى توتنهام الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله جويفاني لو سيلسو في الدقيقة 34 ، وفي الشوط الثاني ، سجل الكوري الجنوبي هيونغ مين سون هدفين آخرين لتوتنهام في الدقيقتين 57 و61 قبل أن يختتم كريستيان إيركسن التسجيل بالهدف الرابع للفريق في الدقيقة 85 .

وحقق بايرليفركوزن أول انتصار له في المجموعة الرابعة عقب تغلبه 2 - 1 على ضيفه أتلتيكو مدريد، وجاء الهدف الأول للفريق الألماني عبر النيران الصديقة، بعدما سجل الغاني توماس بارتي لاعب أتلتيكو هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 41، فيما جاء الهدف الثاني عن طريق كيفن فولاند في الدقيقة 55.