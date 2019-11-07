موعد مباراة مصر ضد ليبيريا اليوم من ملعب برج العرب ضمن الاستعدادات لتصفيات الأمم الأفريقية 2021 و...

متابعينا الأعزاء من خلال موقعنا اليوم الإخباري، يسعدنا اللقاء بكم اليوم من خلال هذا المقال، عن مباراة مصر وليبيريا، ضمن تحضرات الفراعنة لتصفيات الأمم الإفريقية 2021 في الكاميرون، وتقام المباراة على ملعب الجيش ببرج العرب في تمام السادسة بتوقيت القاهرة، وتعتبر المباراة بروفة قوية لمبارتي كينيا وجزر القمر، في المجموعة السابعة للتصفيات الإفريقية.

يسعى المدير الفني الكابتن حسام البدري للوقوف على مستوى جميع اللاعبين الموجودين معه بالمعسكر، للاستقرار على التشكيلة التي سيخوض بها اللقاءات الرسمية القادمة، في التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة أفريفيا القادمة.

التشكيل المتوقع للفراعنة في مباراة اليوم.

حراسة المرمى : محمد الشناوي.

خط الدفاع: عبد الله جمعة ، أحمد حجازي، أحمد فتحي،محمود علاء.

خط الوسط: عمرو السولية،طارق حامد.

خط الهجوم : محمود حسن تريزيجيه،محمد مجدي قفشه،محمد صلاح.

خط الهجوم : أحمد حسن كوكا.

موعد مباراة مصر وليبيريا والقنوات الناقلة للمباراة.

المباراة موعد المباراة القنوات الناقلة للمباراة الملعب مصر / ليبيريا السادسة بتوقيت القاهرة،السابعة مساءً بتوقيت المملكة. أون سبورت ،تايم سبورت التردد الأرضي برج العرب

تاريخ مواجهات المنتخبين مصر وليبيريا.

بالبحث في نتائج مباريات المنتخب المصري ضد منتخب ليبيريا، وجد أن التعادل هو سيد الموقف في لقاءات الفريقين، فلعب المنتخب المصري مع نظيره الليبيري 4 مباريات، كان الفوز للمنتخب المصري في مبارتين والخسارة في مبارتين.

وفي نهاية المقال نتمنى للجميع مشاهدة ممتعة والفوز للمنتخب المصري، وأن يستمتع الجمهور الذي سيتواجد بالملعب.