أحمد عيد عبد الملك يتقدم باستقالته من قيادة جولدى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم أحمد عيد عبد الملك المدير الفنى لجولدى، باستقالته من قيادة الفريق بعد الفترة التى قضاها فى تدريب الفريق عقب إعلانه اعتزاله للساحرة المستديرة عقب نهاية الموسم الماضى حيث تم تعيينه مديرا فنيا للفريق فى منتصف شهر يوليو الماضى. وقال أحمد عيد عبد الملك عبر حسابه على موقع "فيس بوك":"أحب أشكر مجلس إدارة نادي جولدي والجهاز الفني واللاعبيين وعمال النادي علي الفترة الجميلة الي قضيتها معاكو وأنا بقدم استقالتي لظروف خاصة.. وأخذ قسطا من الراحة ودراسة كل ما هو متعلق بكرة القدم فنياً". وتابع عيد عبد الملك:"أتمنى التوفيق لنادي جولدي وأشكرهم علي منحي هذه الفرصة للتواجد في عالم التدريب بعد الاعتزال مباشرة .. وأتمنى أن يكلل الله مجهود الفريق بالصعود إن شاء الله".

أحمد عيد عبد الملك

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