مشاهدة مباراة مصر وليبيريا بث مباشر اليوم وديا عبر سوبر كورة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض منتخب مصر تجربة ودية دولية امام منتخب ليبيريا في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الخميس 7-11-2019، استعدادا لمواجهة كينيا وجزر القمر يوم 14 و18 نوفمبر ضمن منافسات تصفيات كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021.

ويعد هذا هو اللقاء الثاني للمنتخب تحت قيادة المدرب الجديد حسام البدري، حيث كان اللقاء الأول أمام منتخب بوتسوانا، والذي أقيم خلال شهر أكتوبر الماضي وحقق المنتخب الوطني الفوز بهدف نظيف سجله حمدي فتحي.

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تاريخيا تقابل منتخب مصر و ليبيريا في 4 مناسبات سابقة، حقق الفراعنة الفوز في مباراتين مقابل انتصارين لمنتخب ليبيريا.

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