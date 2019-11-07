شكرا لقرائتكم خبر عن صور ..البروفات النهائية داخل استاد القاهرة استعدادًا لأمم أفريقيا 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشرت بعض الصور للبروفات التى تجري داخل استاد القاهرة لفريق " شارموفرز " الشهير خلال إجراء البروفات الخاصة قبل حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر و المؤهلة لأوليمبياد طوكيو.

وينطلق حفل افتتاح بطولة أمم أفريقيا 2019 فى السادسة مساءاً باستاد القاهرة ، ويحيي الحفل فرقة شارموفرز بالإضافة إلى الفنانة نسمة محجوب .

وأعلنت شركة "تذكرتي" المسئولة عن توزيع تذاكر بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة نظام حجز التذاكر من خلال الموقع الالكتروني https://tzkarati.com/ .

وتجهز فرقة شارموفرز لمفاجآت عدة للمشجعين الذين سيحضرون مباراة منتخب مصر الأوليمبي غداً أمام مالي باستاد القاهرة ، و التجهيز لحفل إفتتاح مبهر على طريقة بطولة أمم أفريقيا للكبار التى استضافتها مصر فى يونيو الماضى.

وأسعار التذاكر كالتالى:

350 جنيه (22 دولار) لكبار الزوار، والدرجة الأولى ممتاز 200 جنيه (13 دولار)، والدرجة الأولى 150 جنيه (9.5 دولار)، والدرجة الأولى العلوية 75 جنيه ( 5دولار)، والدرجة الثانية 30 جنيه ( 2 دولار)، والدرجة الثالثة 20 جنيه (1.5 دولار).

- الجولة الثانية (مصر وغانا)

250 جنيه (16 دولار) لكبار الزوار، والدرجة الأولى ممتاز 150 جنيه (9.5 دولار)، والدرجة الأولى 100 جنيه (6.5 دولار)، والدرجة الأولى العلوية 50 جنيه ( 3دولار)، والدرجة الثانية 30 جنيه ( 2 دولار)، والدرجة الثالثة 20 جنيه (1.5 دولار).

- الجولة الثالثة (مصر مع الكاميرون)

- 250 جنيه (16 دولار) لكبار الزوار، والدرجة الأولى ممتاز 150 جنيه (9.5 دولار)، والدرجة الأولى 100 جنيه (6.5 دولار)، والدرجة الأولى العلوية 50 جنيه ( 3دولار)، والدرجة الثانية 30 جنيه ( 2 دولار)، والدرجة الثالثة 20 جنيه (1.5 دولار).

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باقي مباريات الدور الأول

ووفقا لبيان اللجنة المنظمة، أسعار مباريات (نيجيريا مع كوت ديفوار) و(جنوب أفريقيا مع زامبيا) - (كوت ديفوار مع جنوب أفريقيا) - (وزامبيا مع نيجيريا) - (مالي مع غانا) – (نيجيريا مع جنوب أفريقيا) – (كوت ديفوار مع زامبيا) على النحو التالي:

200 جنيه (13 دولار) لكبار الزوار، والدرجة الأولى 100 جنيه (6.5 دولار)، والدرجة الثانية 30 جنيه ( 2 دولار)، والدرجة الثالثة 20 جنيه (1.5 دولار).

وفيما يخص مباراتي نصف النهائي يوم 19 من شهر نوفمبر الجاري، ستكون على النحو التالي:

250 جنيه (16 دولار) لكبار الزوار، والدرجة الأولى ممتاز 150 جنيه (9.5 دولار)، والدرجة الأولى 100 جنيه (6.5 دولار)، والدرجة الأولى العلوية 50 جنيه (3 دولار)، والدرجة الثانية 30 جنيه ( 2 دولار)، والدرجة الثالثة 20 جنيه (1.5 دولار).

أمام بخصوص المباراة النهائية ومباراة تحديد المركز الثالث والرابع، الأسعار على النحو التالي:

500 جنيه (31 دولار) لكبار الزوار، والدرجة الأولى ممتاز 300 جنيه (19 دولار)، والدرجة الأولى 200 جنيه (13 دولار)، والدرجة الأولى العلوية 100 جنيه (6.5 دولار)، والدرجة الثانية 75 جنيه (5 دولار)، والدرجة الثالثة 50 جنيه (3 دولار).

البروفات استعدادا لامم افريقيا

فرقة شارموفرز الغنائية تحيي حفل امم افريقيا