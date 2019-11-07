شكرا لقرائتكم خبر عن فيديوجراف.. طاهر محمد طاهر طائر ذئاب الجبل الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى ظل اختيار الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة المكسيكى خافيير أجيرى على ضم طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب فى المعسكر الذى انطلق باستاد برج العرب بالإسكندرية استعداداً لمباراة تونس المقرر لها 16 نوفمبر فى الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019 بالكاميرون بالاضافة الى انه هناك مفاوضات من جانب الأهلى لضم اللاعب فى يناير المقبل . يرصد الخليج 365 7 معلومات عن نجم المقاولون فى الفيديوجراف التالى :

مواليد 7 مارس 1997.يبلغ طوله 186 سم . بدأ طاهر مسيرته مع ناشئي ذئاب الجبل عام 2007 احترف فى نادى لوهافر الفرنسى لمدة موسم عام 2016 لعب 12 مباراة مع نادى لوهافر. سجل 5 أهداف مع فريق لوهافر. يعد من أبرز اللاعبين الذى يسعى الأهلى إلى التعاقد معه رفع نادى المقاولون سعر اللاعب إلى 10 ملايين دولار لعب مع المنتخب الأوليمبى 6 مباريات وسجل هدفا لعب مع المقاولون 12 مبارة هذا الموسم 10 دورى و 2 كأس مصر القيمة التسويقية للاعب تقدر بـ 200 ألف إسترلينى .