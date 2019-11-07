شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو وقفشة وأحمد جمعة يقودون تشكيل المنتخب أمام ليبيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن حسام البدرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول، التشكيل الذى سيخوض به الفراعنة المباراة الودية بعد قليل أمام ليبيريا على استاد برج العرب، استعدادا لمواجهتىّ كينيا وجزر القمر فى تصفيات أمم أفريقيا 2021.

وضم تشكيل المنتخب كلاً من: محمد الشناوى فى حراسة المرمى، ورامى ربيعة ومحمود علاء وأحمد فتحى ومحمود وحيد فى الدفاع، وطارق حامد وعمرو السولية وأحمد سيد زيزو ومحمد مجدى قفشة وحسين الشحات فى الوسط، وأحمد جمعة فى الهجوم.