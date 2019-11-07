شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف قيمة العرض المغربى لـ طارق يحيى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر بالزمالك العرض المالى الذى تلقاه طارق يحيى المدير الفنى السابق للنادى الأبيض لتدريب فريق سريع وادى زم المغربى، خلفا لحسن بنعبيشة الذى تمت إقالته من منصبه.

وعقد طارق يحيى جلسة مع مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك للحصول على موافقته للرحيل إلى المغرب وتولى القيادة الفنية لسريع وادى زم، مشيراً إلى أن رئيس القلعة البيضاء ترك له مطلق الحرية فى تحديد مصيره، وإن كان أبلغه أن قطاع الناشئين بالزمالك فى حاجة لوجوده.

وقال يحيى، "لا أمانع فى خوض التجربة بالمغرب لاسيما أن سريع وادى زم يملك تاريخا كبيرا فى المغرب، بخلاف أن الدورى المغربى مسابقة قوية ومنتظمة وبها مجموعة من اللاعبين المميزين".

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يذكر سريع وادى زم أشرف على إدارته التقنية فى وقت سابق المصرى طارق مصطفى، وحقق نتائج طيبة مما دفع مسئولى النادى للتفكير فى تكرار تجربة التعاقد مع مدرب مصرى مرة أخرى، أشاد يحيى بمسئولى نادى سريع وادى زم وإصرارهم على التعاقد معه لتولى القيادة الفنية، مشيرا إلى أنه سيحسم موقفه من قبول العرض خلال الساعات المقبلة.

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