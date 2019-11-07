شكرا لقرائتكم خبر عن حكام مباريات جولة افتتاح كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة والان مع تفاصيل الخبر
وجاءت الاختيارات كالتالى:
مصر ومالى
حكم الساحة: جورج جاتوجاتو (بوروندى)
المساعدان: حبيب سانو (بوركينا فاسو) عبد العزيز سالي (النيجر)
الحكم الرابع: ساليما موكانساجا (رواندا)
حكم الساحة: لاهلو بن براهام (الجزائر)
المساعدان: جيمس ايملي (سيشيل) خليل حساني (تونس)
الحكم الرابع: سليم بلخواص (تونس)
حكم الساحة: محمد معروف (مصر)
المساعدان: يوسف وحيد البساطي (مصر) فيرمينو باسافيم (غينيا بيساو)
الحكم الرابع: سليمان دجاما (جيبوتي)
حكم الساحة: ساليما موكانساجا (رواندا)
المساعدان: فتيحة جيرموامي (المغرب) ديك اوكيلو (اوغندا)
الحكم الرابع: بيير اتشو (الجابون).
كانت هذه تفاصيل خبر حكام مباريات جولة افتتاح كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.