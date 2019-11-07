شكرا لقرائتكم خبر عن حكام مباريات جولة افتتاح كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" عن حكام مباريات الجولة الأولى لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، التى تنطلق غدا بمباراة مصر مع مالى باستاد القاهرة. وجاءت الاختيارات كالتالى: مصر ومالى مصر ومالى حكم الساحة: جورج جاتوجاتو (بوروندى) المساعدان: حبيب سانو (بوركينا فاسو) عبد العزيز سالي (النيجر) الحكم الرابع: ساليما موكانساجا (رواندا) غانا والكاميرون حكم الساحة: لاهلو بن براهام (الجزائر) المساعدان: جيمس ايملي (سيشيل) خليل حساني (تونس) Advertisements الحكم الرابع: سليم بلخواص (تونس) نيجيريا وكوت ديفوار حكم الساحة: محمد معروف (مصر) المساعدان: يوسف وحيد البساطي (مصر) فيرمينو باسافيم (غينيا بيساو) الحكم الرابع: سليمان دجاما (جيبوتي) زامبيا وجنوب افريقيا حكم الساحة: ساليما موكانساجا (رواندا) المساعدان: فتيحة جيرموامي (المغرب) ديك اوكيلو (اوغندا) الحكم الرابع: بيير اتشو (الجابون).

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حكام مباريات جولة افتتاح كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.