شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كيف يتعامل حسام البدرى مع الغيابات قبل مباراتىّ كينيا وجزر القمر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه منتخب مصر بقيادة حسام البدرى أزمة بسبب الغيابات التى ضربت الفريق فى الظهور الرسمى الأول للفراعنة فى زمن حسام البدرى، ويفقد الفريق القومى أكثر من لاعب خلال المعسكر الحالى الذى يخوض فيه منتخبنا الأول مباراتي كينيا وجزر القمر يومى 14 و18 نوفمبر الجارى فى تصفيات أمم أفريقيا المقبلة الكاميرون 2021، وهو ما نرصده فى التقرير التالى:

س: ما هى غيابات منتخب مصر فى المعسكر الحالى؟

ج: أهم الغيابات تشمل سُباعى فريق بيراميدز "رجب بكار، ومحمد حمدى، وأحمد أيمن منصور، وعمر جابر، ومحمد فاروق، وعبد الله السعيد، وإسلام عيسى"، بعدما قرر حسام البدرى المدير الفنى استبعادهم بسبب رفض نادى بيراميدز انضمام لاعبيه للمنتخب إلا يوم 11 نوفمبر حسب مواعيد الأجندة الدولية، وهو ما رفضه البدى ليقرر استبعاد السبعة لاعبين من المعسكر الحالى.

س: ماذا عن الغائبين للإصابة؟

ج: أحمد حسن كوكا من لاعب سيغيب عن المنتخب الأول خلال المعسكر الحالى للإصابة، بعدما أعلن نادى سبورتينج براجا البرتغالى خضوع أحمد حسن كوكا مهاجم المنتخب لعملية جراحية على مستوى الركبة ليغيب عن الفريق لمدة تتراوح بين 4 إلى 6 أسابيع، ليقرر الجهاز الفنى للفراعنة استبعاد كوكا.

س: وماذا عن اللاعبين الذين حرمتهم الإصابة من التواجد فى المنتخب حالياً؟

ج: مروان محسن أحد أهم اللاعبين الذين كان ينتظر حسام البدرى تماثلهم للشفاء لتواجدهم فى المنتخب خلال المعسكر الحالى، لكن عدم تماثله للشفاء من إصابة الوجه الأخيرة حالت دون ضمّه لمعسكر المنتخب الأول فى المعسكر الحالى.

Advertisements

س: هل هناك غيابات أخرى فى صفوف المنتخب؟

ج: رغم عدم تواجد لاعبى المنتخب الأولمبى مع المنتخب الأول بسبب إرتباط الأولمبي بتصفيات أمم أفريقيا تحت 23 سنة التى ستنطلق غداً بمصر وتستمر حتى 22 نوفمبر الجارى إلا أن حسام البدري لم يكن يتمنى أن يتعارض معسكر المنتخب الحالى مع تصفيات أمم أفريقيا تحت 23 سنة لأن هذه التصفيات حرمته من بعض اللاعبين المُميزين في صفوف المنتخب الأولمبي، فى مقدمتهم صلاح محسن ورمضان صبحى (الأهلي) ومصطفى محمد (الزمالك) وناصر ماهر "سموحة".

س: كيف تغلب المنتخب على هذه الغيابات؟

ج: حسام البدري استعان ببعض البدائل لتعويض هذه الغيابات فقد قررضم كريم طارق لاعب طلائع الجيش، وأيمن أشرف لاعب الأهلى بعد اعتذار نادى بيراميدز عن إرسال لاعبيه للمنتخب.

س: ماذا عن قائمة المنتخب الحالية بعد هذه الغيابات؟

ج: القائمة تضم حالياً 21 لاعباً محلياً وهم ، : محمد الشناوى (الأهلى) محمد عوّاد (الزمالك) محمد بسام (طلائع الجيش) أحمد فتحى (الأهلى)،) محمد هانى (الأهلى) عبد الله جمعة (الزمالك)، محمود وحيد (الأهلى)) محمود علاء (الزمالك)، رامى ربيعة (الأهلى) باهر المحمدى (الإسماعيلى) طارق حامد (الزمالك)، عمرو السولية (الأهلى) حمدى فتحى (الأهلى)محمد مجد أفشة (الأهلى)، حسين الشحات (الأهلى) أحمد السيد زيزو (الزمالك)، حسام حسن (سموحة) مروان حمدى (وادى دجله) احمد جمعة (المصرى)، أيمن أشرف " الأهلي" و كريم طارق " الطلائع".

بجانب الستة محترفين وهم: أحمد حجازى (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي)، محمد صلاح (ليفربول الإنجليزى) محمد الننى (بشكتاش التركي) أحمد حسن كوكا (براجا البرتغالي) محمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزى) محمود عبد المنعم كهربا (ديسبورتيفو أفيس البرتغالى).